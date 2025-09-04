Toni Kroos lanza dardo a Alexander Isak: "la mitad nunca ha oído hablar de él"

Liverpool concluyó su actividad en el mercado de fichajes con la incorporación soñada de Alexander Isak, quien brilló en Real Sociedad y Newcastle. Los Reds gastaron 150 millones de euros para poder contar con él para la temporada 2025-26.

AP

¿Qué dijo Kroos sobre Isak?

Sin embargo, algunos no estuvieron de acuerdo con el fichaje, especialmente por la cantidad gastada. Toni Kroos, exfutbolista alemán, dio su opinión sobre el delantero sueco que ha enamorado a los aficionados de la Premier League.

"Confío en nuestros oyentes, pero más o menos, la mitad nunca ha oído hablar de Isak", dijo el alemán en el podcast Eintach mal Luppen, lo que generó diversas reacciones en las redes sociales, muchos en desacuerdo con él.

X: @LFC

Aficionados critican a Kroos y le recuerdan quién es Isak

"Actualmente mete más de 20 goles por temporada, además ha hecho que la Real Sociedad y el Newcastle vuelvan a ganar un título en años, y me dices que nadie lo conoce", "todos los que saben mínimamente de futbol saben quien es Isak, no vayas de listo", escribieron algunos usuarios.

Isak y Kroos se enfrentaron en algunas ocasiones mientras el sueco estaba en Real Sociedad. Incluso, el delantero hizo un doblete en los Cuartos de Final de la Copa del Rey en 2020 ante Real Madrid para eliminarlos, lo que muchos aficionados le han recordado al alemán.

X: @LFC

Alexander Isak es uno de los delanteros con mejor desempeño en los últimos años de la Prermier League, por lo que ilusiona a los aficionados del Liverpool para fortalecer el ataque significativamente para afrontar la temporada.