Lucas Paquetá estudia en demandar a la Federación Inglesa tras ser absuelto de casos de amaño

Lucas Paquetá fue absuelto hace unos meses del escándalo de apuestas al cual fue vinculado, sin embargo, la novela está lejos de terminar. El jugador del West Ham está valorando junto a su equipo jurídico en demandar a la Federación Inglesa de Futbol (FA), todo por los daños que sufrió en los casi dos años de investigación.

BBC Sport informó que el futbolista carioca de 28 años y su grupo de abogados están "considerando todas las opciones", por el largo proceso que fue su investigación. El jugador de los Hammers tuvo pasó por todo ese escándalo en medio de su mejor momento futbolístico, por lo que su acusación le impidió fichar por otro equipo.

Lucas Paquetá | AP

Manchester City: el sueño frustrado

En el 2023, año en el que comenzó la investigación, Lucas Paquetá era uno de los grandes intereses del Manchester City, quien terminó por cancelar su fichaje por el escándalo. Paquetá quedó completamente atónito ante tal decisión, y pese a las testificaciones a favor de David Moyes, exentrenador del West Ham, y Mark Clattenburg, exárbitro de Premier League, el caso se prolongó.

Caso basado en pruebas circunstanciales

La defensa del jugador estudió el informe de 314 páginas elaborado por Sports Resolutions, el cual consideró que todo el caso estuvo basado únicamente en pruebas circunstanciales. Por todo lo anterior y según sus abogados, no solo el fichaje con los Ciudadanos quedó en el olvido, sino gran parte de la carrera de Lucas Paquetá se dañó.

El comienzo de temporada en Premier League para Paquetá y West Ham fue complicado, pues perdieron dos de los tres primeros juegos. Por su parte, el mediocampista carioca anotó dos goles en las tres primeras jornadas.

Lucas Paquetá | AP