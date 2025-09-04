‘Un inicio preocupante’ prensa internacional reacciona a la derrota de Alemania ante Eslovaquia

La siempre fuerte Selección de Alemania inició su camino en las Eliminatorias Europeas de 2025, pero, para sorpresa de propios y extraños, los bávaros cayeron de visita ante Eslovaquia dos goles por cero, situación que no pasó desapercibida por la prensa mundial.

Prensa alemana ‘preocupada’

Tras la derrota de los germanos, los primeros en dar su impresiones fueron los alemanes, quienes aseguraron ver el ‘derrumbe’ de sus seleccionados, junto con una preocupación por lo visto en el campo.

‘Un inicio preocupante’, ‘Alemania se derrumba en Bratislava’ y ‘No veo a ningún jugador en el campo que pueda tener un impacto decisivo. No hay ideas’, son unas de las tantas críticas de los principales diarios de Alemania que no se sienten seguros del futuro del equipo dirigido por Julian Nagelsmann.

Un país orgulloso

En contraste con Alemania, los eslovacos, mostraron su emoción y respeto por su combinado nacional, asegurando que solo es el comienzo y que esta selección es de orgullo y puede emocionar a futuro.

‘Los eslovacos sorprendieron a la favorita Alemania’, publicó uno de los medios deportivos más importantes de Eslovaquia, el diario deportivo Denník Šport.

En busca de redención y de el sueño

Alemania tendrá que dejar atrás esta desastrosa actuación en la ciudad de Bratislava, para preparar su duelo ante Irlanda del Norte. Por su parte, Eslovaquia buscará seguir el sueño mundialista cuando visite a Luxemburgo en busca de otra victoria.