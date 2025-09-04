Uruguay, con goles de Rodrigo Aguirre y Federico Viñas, clasifica al Mundial 2026

La selección charrúa accedió a su quinta copa del mundo consecutiva

Associated Press (AP)
4 de Septiembre de 2025
Marcó el primer gol | AP

A otro Mundial. La Selección Uruguaya que conduce Marcelo Bielsa supo torcer el rumbo a tiempo en la eliminatoria mundialista y con una goleada de 3-0 ante Perú selló el jueves su clasificación a falta de una fecha, en un estadio Centenario repleto.

A los 14 minutos, un cabezazo de Rodrigo Aguirre, futbolista del América de México, terminó con las dudas al coronar una magnífica jugada individual de Giorgian De Arrascaeta, que luego de eludir a dos rivales con un par de amagos, cedió a Guillermo Varela que resolvió con un centro.

Marcó con Uruguay | AP

El gol llevó justicia al marcador. Desde el pitazo inicial del juez argentino Facundo Tello -de buen desempeño-, sólo hubo un equipo en la cancha. Uruguay saltó al campo con el peso de su historia a cuestas, decidido a concluir el trámite lo antes posible.

Clasificaron al Mundial | AP

Perú, por el contrario, fue un equipo rendido, sin la ambición de quien necesitaba conquistar los últimos 6 puntos en juego para acceder a la repesca. Ni siquiera mostró mucho orgullo deportivo y se quedó matemáticamente apeado de la cita en Estados Unidos, México y Canadá.

Son 5 mundiales al hilo | AP

