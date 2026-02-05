Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Feria del Libro de Minería 2025: ¿cuándo es y qué actividades habrá?

Esta edición busca acercarse más a infancias, juventudes y lenguas originarias / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 21:06 - 04 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Sonora será el estado invitado en la edición 47 donde habrá más de mil eventos

Renovada y con una propuesta más amplia, la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería llega a su edición número 47 con un ambicioso programa cultural que contempla 1,200 eventos, 995 presentaciones de libros, 130 conferencias y conversatorios, 70 talleres y cinco conciertos.

La feria se realizará del 20 de febrero al 1 de marzo en el histórico Palacio de Minería, en el Centro de la CDMX, y tendrá como estado invitado a Sonora, que ofrecerá 90 actividades con la participación de más de 100 exponentes.

La feria se realizará del 20 de febrero al 1 de marzo en el histórico Palacio de Minería / Redes Sociales

Edición enfocada a las juventudes 

Mercedes Alvarado Miranda, nueva directora del evento, destacó que esta edición busca acercarse más a infancias, juventudes y lenguas originarias, además de ofrecer un homenaje a autores fallecidos a través de un mural interactivo llamado Ecos vivos, donde los visitantes podrán llevarse fragmentos de sus obras.

“Estamos en una etapa de transformación; leer significa preguntarnos y nosotros nos cuestionamos cómo hacerlo mejor para que la FIL de Minería sea una experiencia más significativa”, explicó Alvarado Miranda.

También se estrenará una app oficial que permitirá consultar el programa por día, ubicar libros y, en el futuro, ofrecer conexión WiFi en todo el recinto.

El programa cultural que contempla 1,200 eventos y 995 presentaciones de libros / FB: @FilMineria

Sonora toma la palabra

Beatriz Aldaco Encinas, directora del Instituto Sonorense de Cultura, celebró la participación del estado en esta edición. Adelantó que Sonora mostrará lo mejor de su literatura en narrativa, ciencia, poesía y lenguas originarias.

“Intervendrán los ganadores del Concurso del Libro Sonorense, y una propuesta cultural que incluye narrativa, ciencia, ensayo, poesía y un impulso a las lenguas originarias”, señaló.
Mercedes Alvarado Miranda es la nueva directora de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería / FB: @FilMineria

En total, se contará con 550 sellos editoriales, 185 expositores y la inauguración incluirá un reconocimiento a Fernando Macotela, director saliente de la feria durante 25 años.

La programación completa puede consultarse en: www.filmineria.unam.mx

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Cultura
Últimos videos
Lo Último
22:20 Infonavit 2026: Así puedes usar el Crediterreno para comprar un terreno
22:14 Jardine presentó oficialmente a Veiga con el equipo: "Eligió el América y tiene ganas de ser campeón"
21:49 Nuevo estadio de Cruz Azul: Las opciones de ubicación en la CDMX
21:32 Endrick anota de nuevo y comanda triunfo de Lyon en la Copa de Francia
21:23 ‘Es el mejor de México’: Raphael Veiga se rinde en elogios para el América
21:13 EL DIRECTOR DE LA NFL EN MÉXICO ACLARA EL FUTURO DE LOS JUEGOS EN EL PAÍS
21:06 Feria del Libro de Minería 2025: ¿cuándo es y qué actividades habrá?
21:03 Monterrey consigue un agónico empate ante el Xelajú
20:38 ¡Cruz Azul hace cambios! Emmanuel Ochoa será el portero titular ante Vancouver FC
20:24 República Dominicana se impone a Panamá en el juego con más carreras en la historia de la Serie del Caribe
Tendencia
1
Futbol Pumas: Efraín Juárez defiende su planteamiento a pesar de la goleada sufrida ante San Diego
2
Futbol Simeone se ilusiona con Obed Vargas y el resto de los fichajes invernales del Atlético
3
Empelotados Reconocido exdirectivo se une a Fox Sports México como nuevo especialista
4
Futbol Nacional Fidalgo al Tri: FMF inicia trámites ante FIFA para convocar al Maguito
5
Futbol ¡De Puskas! Así fue el golazo de chilena de Robert Morales ante San Diego
6
Empelotados ‘Partido de mier…’: Daniel Brailovsky y Ángel García Toraño fueron sorprendidos opinando sobre el juego de Tigres
Te recomendamos
Infonavit 2026: Así puedes usar el Crediterreno para comprar un terreno
Contra
04/02/2026
Infonavit 2026: Así puedes usar el Crediterreno para comprar un terreno
Jardine presentó oficialmente a Veiga con el equipo: "Eligió el América y tiene ganas de ser campeón"
Futbol
04/02/2026
Jardine presentó oficialmente a Veiga con el equipo: "Eligió el América y tiene ganas de ser campeón"
ROTA CRUZ AZUL ESTADIO NUEVO
Futbol Nacional
04/02/2026
Nuevo estadio de Cruz Azul: Las opciones de ubicación en la CDMX
Endrick marcó el gol de la diferencia | X @OL
Futbol
04/02/2026
Endrick anota de nuevo y comanda triunfo de Lyon en la Copa de Francia
‘Es el mejor de México’: Raphael Veiga se rinde en elogios para el América
Futbol
04/02/2026
‘Es el mejor de México’: Raphael Veiga se rinde en elogios para el América
EL DIRECTOR DE LA NFL EN MÉXICO ACLARA EL FUTURO DE LOS JUEGOS EN EL PAÍS
Videos
04/02/2026
EL DIRECTOR DE LA NFL EN MÉXICO ACLARA EL FUTURO DE LOS JUEGOS EN EL PAÍS