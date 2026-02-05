Feria del Libro de Minería 2025: ¿cuándo es y qué actividades habrá?

Renovada y con una propuesta más amplia, la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería llega a su edición número 47 con un ambicioso programa cultural que contempla 1,200 eventos, 995 presentaciones de libros, 130 conferencias y conversatorios, 70 talleres y cinco conciertos.

La feria se realizará del 20 de febrero al 1 de marzo en el histórico Palacio de Minería, en el Centro de la CDMX, y tendrá como estado invitado a Sonora, que ofrecerá 90 actividades con la participación de más de 100 exponentes.

Redes Sociales

Edición enfocada a las juventudes

Mercedes Alvarado Miranda, nueva directora del evento, destacó que esta edición busca acercarse más a infancias, juventudes y lenguas originarias, además de ofrecer un homenaje a autores fallecidos a través de un mural interactivo llamado Ecos vivos, donde los visitantes podrán llevarse fragmentos de sus obras.

“Estamos en una etapa de transformación; leer significa preguntarnos y nosotros nos cuestionamos cómo hacerlo mejor para que la FIL de Minería sea una experiencia más significativa”, explicó Alvarado Miranda.

También se estrenará una app oficial que permitirá consultar el programa por día, ubicar libros y, en el futuro, ofrecer conexión WiFi en todo el recinto.

FB: @FilMineria

Sonora toma la palabra

Beatriz Aldaco Encinas, directora del Instituto Sonorense de Cultura, celebró la participación del estado en esta edición. Adelantó que Sonora mostrará lo mejor de su literatura en narrativa, ciencia, poesía y lenguas originarias.

“Intervendrán los ganadores del Concurso del Libro Sonorense, y una propuesta cultural que incluye narrativa, ciencia, ensayo, poesía y un impulso a las lenguas originarias”, señaló.

FB: @FilMineria

En total, se contará con 550 sellos editoriales, 185 expositores y la inauguración incluirá un reconocimiento a Fernando Macotela, director saliente de la feria durante 25 años.