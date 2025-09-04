Messi y su adiós a las eliminatorias en Argentina: récords, goles y la huella de una leyenda

Lionel Andrés Messi debutó con la Selección de Argentina en 2005. Dos décadas después, el exjugador del FC Barcelona y actual delantero del Inter Miami en la MLS disputó su último partido de eliminatorias en territorio argentino, aunque aún queda pendiente el choque frente a Ecuador en Guayaquil.

En las Eliminatorias de Conmebol, Messi acumula 72 partidos y 36 goles, lo que lo convierte en el máximo goleador histórico de la competición. Además, es el único futbolista que ha marcado en cinco procesos eliminatorios distintos, anotando rumbo a Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026.

En Copa América también ha dejado huella: suma 39 encuentros con Argentina, superando el registro de Sergio Livingstone, quien ostentaba el récord con 34 apariciones en el torneo continental.

Messi debutó con la Albiceleste en 2005 | AP

En total, Messi ha jugado 110 partidos oficiales con Argentina en Sudamérica, con un balance de 50 goles: 36 en eliminatorias y 14 en Copa América. En este último torneo se encuentra a tan solo tres tantos de Zizinho y Norberto Méndez, máximos goleadores históricos de la competición.

A nivel mundialista, “La Pulga” ha marcado 13 goles en Copas del Mundo, colocándose entre los máximos anotadores de la historia. Es el único jugador en convertir en todas las fases de un Mundial y ya tiene en sus vitrinas el título logrado en Qatar 2022. Hoy está a un gol de Gerd Müller, a dos de Ronaldo Nazário y a tres del récord absoluto de Miroslav Klose (16).

Con la camiseta albiceleste, Messi solo se ha quedado sin anotar en la Finalissima 2022 contra Italia; sin embargo, brilló con dos asistencias en la victoria 3-0 en Wembley.

Messi jugó su último partido de eliminatorias en Argentina | AP

En total, Messi ha disputado 194 partidos con Argentina (entre oficiales y amistosos) y ha marcado 114 goles, cifras que lo convierten en una leyenda eterna. Por eso, su último partido de eliminatorias en casa fue vivido con una mezcla de nostalgia y orgullo: “Argentina está de luto”, titularon algunos medios, aunque su historia con la selección todavía no ha llegado al final.

El último récord de Messi en Eliminatorias

Al extenso palmarés de Messi se suma un desafío más: convertirse en el jugador con más apariciones en la historia de las eliminatorias de Conmebol. Con sus 72 partidos, ya igualó el récord del ecuatoriano Iván Hurtado (72). Si juega frente a Ecuador en Guayaquil, se despedirá de las eliminatorias como el futbolista con más apariciones y más goles en la competición que define a los clasificados sudamericanos a la Copa del Mundo.

Messi buscará convertirse en el jugador con más apariciones en eliminatorias | AP