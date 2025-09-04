Kylian Mbappé pide más descansos en el calendario y señala que no pueden estar al mejor nivel

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid y capitán de la Selección de Francia, abordó el impacto del nuevo calendario futbolístico internacional durante una rueda de prensa previa al duelo clasificatorio contra Ucrania, que se disputará en Polonia.

A diferencia de su compañero Jules Koundé, quien ha sido más crítico con el aumento de partidos por temporada, Mbappé optó por una postura más matizada, aunque subrayó la necesidad de más descanso para los futbolistas de élite. “Nunca vi a un jugador completar 60 partidos a su mejor nivel".

Mbappé señaló que no pueden mantener el nivel | AP

"Quizá físicamente sí, pero en términos de nivel, eso no es posible. Siempre habrá partidos en los que serás menos bueno”, afirmó Mbappé al ser consultado sobre la carga de encuentros que afrontan actualmente los jugadores profesionales.

Mbappé no cree que jueguen demasiado

El delantero francés reconoció que, aunque cree que no podrán estar al mismo nivel todo el tiempo, sí ha cambiado su percepción sobre el volumen de partidos. “¿Jugamos demasiado? No. Mi opinión ha evolucionado. Lo pensé en un momento, pero ya no lo creo necesariamente”, explicó.

Mbappé opinó sobre la carga de trabajo | AP

Por último, aceptó que también deben responder a las expectativas del público, que espera verlos y sobre todo por sus salarios tan altos. “Puedo entender que la gente quiera que juguemos".

"Puedo tratar de entender a la gente en su sofá que dice que ganamos mucho dinero y que, por lo tanto, debemos jugar. Mi opinión evoluciona. Simplemente creo que necesitamos un poco más de descanso", finalizó.

¿Cuándo juega la Selección de Francia?

El compromiso contra Ucrania está programado para este viernes 5 de septiembre, a las 12:45 horas (tiempo del centro de México). El encuentro se celebrará en el Estadio Municipal de Breslávia y en nuestro país se podrá seguir por la señal de Sky Sports.

Mbappé consideró que podrían tener más descansos | AP