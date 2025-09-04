Haaland decide ante Finlandia: récord, séptimo partido seguido con gol y un detalle en su camiseta

Erling Haaland sigue escribiendo capítulos dorados con la camiseta de la Selección de Noruega. Este jueves, en un amistoso celebrado en el Ullevaal Stadion de Oslo, el delantero del Manchester City anotó el único tanto del triunfo 1-0 sobre Finlandia, ampliando su leyenda como referente absoluto del combinado nórdico.

El tanto llegó a los 17 minutos, cuando Andreas Schjelderup fue derribado en el área por Topi Keskinen. Haaland tomó la responsabilidad desde el punto penal y, con la serenidad que lo caracteriza, batió al arquero visitante. Tras asegurar su cuota goleadora, el atacante fue sustituido en el descanso por Alexander Sørloth, en una decisión estratégica de Ståle Solbakken, que ya piensa en el próximo compromiso clasificatorio rumbo al Mundial frente a Moldavia.

Más allá de los tres puntos en un amistoso, la importancia de esta anotación radica en la estadística: 43 goles en 44 partidos internacionales. Una cifra extraordinaria que confirma el impacto del atacante de 24 años en la escena internacional.

Volvió a anotar | AP

Un récord personal y una racha imparable

El gol ante Finlandia supuso también el séptimo encuentro consecutivo en el que Haaland marca con Noruega, igualando la mejor racha de su carrera internacional, registrada entre septiembre de 2021 y junio de 2022. El delantero atraviesa un momento de plenitud, con un instinto goleador que parece no tener techo.

Para la selección noruega, esta regularidad representa una esperanza tangible: Haaland no solo es la figura mediática, sino también la garantía ofensiva de un equipo que sueña con regresar a una Copa del Mundo tras más de dos décadas de ausencia.

Vencieron a Finlandia | AP

Un detalle inesperado: “Braut Haaland” en la camiseta

Además del gol y las estadísticas, el partido dejó una curiosidad que llamó la atención de la prensa y aficionados en redes sociales: Haaland lució en su camiseta el nombre “Braut Haaland”, en lugar del habitual “Haaland”. La federación noruega explicó que se trató de una decisión personal del jugador, que quiso reivindicar su apellido completo por primera vez en un partido oficial con su selección.

El gesto generó conversación inmediata entre los seguidores, algunos interpretándolo como un homenaje familiar y otros como una simple elección simbólica. Lo cierto es que la imagen del número 9 con el doble apellido se convirtió en una de las más compartidas en la jornada futbolística europea.

'Cambió' su apellido | AP