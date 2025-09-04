¡Duro inicio para Tena! Guatemala cae en casa contra El Salvador en arranque de la eliminatoria

Derrota en casa y el sueño mundialista de la Selección de Guatemala se complica. El equipo dirigido por Luis Fernando Tena comenzó la Tercera Ronda de la eliminatoria de Concacaf con derrota ante El Salvador y ahora deberá "nadar" contracorriente para mantener viva la esperanza.

Harold Osorio hizo el único tanto del partido en el Estadio Cementos Progreso, sobre el ocaso del segundo tiempo. Sin embargo, fue el arquero Mario González, que sacó al menos cuatro pelotas de gol para darle vida a los visitantes.

En un juego complicado, los Chapines sufrieron un duro descalabro | X: @fedefut_oficial

Una de las más claras fue ya con el marcador 0-1, cuando Óscar Castellanos disparó de volea al minuto 91', poco antes del silbatazo final. Sin embargo, el jugador de Antigua GFC se quedó con ganas de cantar el empate, por la reacción del portero salvadoreño para mantener la ventaja.

Un gol que liquida esperanzas

Así como contra Castellanos, González brilló bajo los tres palos durante todo el partido. En la primera mitad, le negó el gol a Óscar Santis, aunque dicha acción le bajó las revoluciones a La Selecta, que empezó con más intensidad. Mientras que en la segunda parte, atajó ante Castellanos, Jonathan Franco y José Morales, justo cuando mejor jugaban los locales.

Guatemala no pudo aprovechar la localía | X: @fedefut_oficial

Esas intervenciones valieron para mantener el empate sin goles hasta el 78'. En un tiro de esquina cobrado por Nathan Ordaz, Osorio se le escapó a Santis y remató darle la ventaja a los visitantes. Aunque los Chapines se volcaron al ataque, no pudieron vencer a Gonzáles y con ello se colocan en el fondo de su grupo.

Aunque queda bastante eliminatoria por delante, Guatemala jugará de visita sus tres próximos compromisos, situación que dificultará su calificación a la Copa Mundial 2026. Incluso para el repechaje internacional, el equipo de Tena está obligado a sumar puntos fuera de casa y los dos que le restan como local.

Harold Osorio hizo el gol de la ventaja | X: @LaSelecta_SLV