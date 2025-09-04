Brasil golea a Chile en partido sin nada en disputa en eliminatorias de Conmebol

Sin nada que perder, la Selección de Brasil vapuleó a Chile, sin nada que ganar, en la penúltima jornada de las eliminatorias de la Conmebol. Con ello, la Verdeamarela se colocó sublíder de la clasificación sudamericana, detrás de la ya inalcanzable Argentina.

Sin figuras como Vinicius Junior o Neymar, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti no tuvo piedad de la Roja en el inicio del nuevo proceso a cargo de Nicolás Córdova, y le dio la bienvenida al nuevo estratega con una goleada 3-0 en el Estadio Maracaná.

Brasil fue contundente en casa | AP

Dominio Verdeamarela en Rio

Desde el primer momento los locales impusieron condiciones y apenas a los dos minutos Gabriel Magalhaes mandó el primer aviso con un remate de cabeza. Mientras que al 6', el VAR anuló un tanto de Casemiro por fuera de lugar.

Sin embargo, la superioridad tardó en verse reflejada y de hecho fue hasta la segunda mitad, en un lapso de cuatro minutos, que llegó la goleada. Lucas Paquetá anotó el 2-0 con un cabezazo al 72' y Bruno Guimaraes sentenció al 73', luego de que el partido se fue al descanso 1-0.

Ancelotti arruinó el debut de Córdova con la Roja | AP

Estevao fue el encargado de abrir el marcador al minuto 38, luego de que Lawrence Vigouroux detuvo un intento de Raphina, pero dejó el rebote a modo para el atacante de Chelsea. Ya para la segunda mitad, Brasil controló el juego hasta que los tantos de Paquetá y Guimaraes sellaron la victoria.

¿Cuándo juega Brasil nuevamente?

El último partido de la eliminatoria para Brasil será de visitante ante Bolivia, que llega a dicho compromiso con esperanza de clasificar al repechaje internacional. La Verde tiene que ganar y esperar que Venezuela pierda para avanzar, mientras que la Canarinha debe ganar y que Uruguay se imponga a Chile para quedarse con el segundo puesto.

Brasil se impuso con contundencia | AP