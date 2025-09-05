España busca romper su propio récord de 29 partidos oficiales sin perder

España comenzó su andar de cara al Mundial del 2026 de la mejor manera posible: con una contundente victoria ante Bulgaria. Ahora, el equipo de Luis de la Fuente no solo piensa en amarrar su clasificación al certamen veraniego, sino que también tiene en la mira un hito histórico que consiguió La Furia Roja de Vicente del Bosque: 29 partidos oficiales sin perder.

Con sus primeros tres puntos en La Tierra de las Rosas en la clasificación, el representativo ibérico llegó a 26 partidos oficiales sin perder y más de dos años sin conocer a la misma. Dicha marca se asemeja a la de Del Bosque, que empezó con su derrota ante Suiza en el Mundial de 2010 y terminó en la Final de la Copa Confederaciones 2013 ante Brasil, cuando España perdió 3-0.

España | AP

Los partidos para empatar y superar el récord

Para que España pueda aspirar a empatar y a la postre superar el hito, tiene que enfrentar todos sus partidos de Eliminatorias Mundialistas. El siguiente partido de La Furia Roja tendrá lugar en Konya, Turquía, para enfrentar a dicho país. Para igualar el récord tendrá que esperar para recibir a Bulgaria -y no perder ante Georgia- en el Estadio José Zorrilla de Valladolid.

La última derrota de España en partido oficial

La Selección Española perdió la UEFA Nations League ante su rival de la península ibérica, Portugal, sin embargo, en los libros de la FIFA fue un empate, ya que la derrota fue por la vía de los penales.

Es por eso que, la última derrota de La Furia Roja en un partido oficial fue ante Escocia, en Glasgow. Un imponente Scott McTominay anotó los dos tantos que significaron la caída de España en la clasificación rumbo a la Eurocopa 2024, certamen en el que Luis de la Fuente y los suyos se alzaron con el título.

España | AP