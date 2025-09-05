Estadio Azteca confirma arreglo con FIFA y dueños de palcos para Mundial 2026

Los dueños de palcos y plateas podrán disfrutar de la justa mundialista de manera gratuita

Aldo Martínez
5 de Septiembre de 2025
Estadio Azteca
Estadio Azteca | IMAGO7

Después de las polémicas y declaraciones sobre los palcos del ahora, Estadio Banorte, finalmente la FIFA y el recinto llegaron a un acuerdo para que los dueños puedan entrar a los juegos.

Estadio Azteca antes de su remodelación | IMAGO7

Los titulares de palcos y plateas podrán disfrutar del encuentro

Mediante un comunicado del Estadio Banorte, se puede confirmar que los dueños de palcos y plateas podrán disfrutar de los duelos a disputarse en el Coloso de Santa Úrsula, de la Copa del Mundo 2026, aunque de manera un tanto diferente a como se acostumbraba antes de la remodelación.

IMAGO7

Entrar pero con restricciones

Mediante un correo que llegará a los propietarios vendrán las restricciones que pondrá FIFA para cuando acudan a los eventos, siendo los principales el hecho de no contar con estacionamiento ni con comida incluida, ya que la organización de futbol es la que controla esas áreas, aunque si ofrecerá un servicio.

@FIFA

El Estadio Banorte pagará a FIFA los costos de los boletos

El director del Estadio, Félix Aguirre, no solo confirmó para ESPN que el acuerdo ya fue cerrado, sino que también declaró que los gastos para que los dueños puedan usar sus palcos fue pagado por el estadio y aunque los visitantes tendrán ciertas limitantes a diferencia de un juego de Liga MX, FIFA si dará un servicio especial.

“El acceso y uso lo tienen garantizado. Hay productos que se van a ofrecer, pero el acceso y uso lo tienen garantizado sin costo. Sin costo, pero hay productos adicionales que se pueden adquirir como algún servicio de hospitalidad. Sí (pagamos nosotros)”, concluyó.

