Francia de Mbappé vence a Ucrania y comienza la clasificación para el Mundial

Kylian Mbappé regresó a la acción con su Selección el viernes, anotó otro gol y esta vez Francia venció a Ucrania por 2-0 para abrir su grupo de clasificación para el Mundial de 2026.

Así fue el triunfo de Francia sobre Ucrania

Mbappé utilizó su ritmo y habilidad para eludir al defensor ucraniano Illia Zabarnyi en el minuto 82 y ampliar la ventaja obtenida en el décimo minuto por Michael Olise.

Mbappé nunca ha jugado en un Mundial al que Italia se haya clasificado, y el cuatro veces campeón consiguió una importante victoria por 5-0 en casa sobre Estonia buscando poner fin a su ausencia del escenario más importante desde 2014.

Con ello, Les Bleus sumaron sus primeras tres unidades para encaminarse correctamente a la clasificación para la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Otro éxito para Francia en el Mundial?

Con ayuda de Mbappé y Olise, Francia se llevó el triunfo ante Ucrania y busca un nuevo Mundial exitoso, pues en 2018 y 2022 consiguió llegar a la Gran Final del torneo.

