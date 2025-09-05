Luis Suárez y Sergio Busquets reciben suspensión tras conflicto en la Final de Leagues Cup

Seattle Sounders derrotó 3-0 al Inter Miami en la final de la Leagues Cup 2025, pero lo deportivo pasó a segundo plano por la pelea que estalló tras el pitazo final. Los incidentes involucraron a figuras de talla mundial como Luis Suárez y Sergio Busquets, quienes recibieron castigos severos.

AP

¿Qué sanciones recibieron Luis Suárez y Sergio Busquets?

La organización del torneo confirmó las sanciones: Suárez fue suspendido seis partidos por escupir al director de seguridad de Seattle, Gene Ramírez; mientras que Busquets recibió dos juegos por poner la mano en el rostro del joven Obed Vargas. Además, el asistente técnico de los Sounders, Steven Lenhart, fue sancionado con cinco partidos y el defensor Tomás Avilés, de Miami, con tres. Todos los castigados también deberán pagar una multa.

Estos castigos únicamente aplicarán en futuras ediciones de la Leagues Cup, pero la Major League Soccer (MLS) podría extender las sanciones a la liga local, lo que pondría en riesgo el cierre de temporada de Miami. La situación cobra relevancia, ya que al club le restan nueve partidos de temporada regular antes de los playoffs.

AP

El antecedente juega un papel importante: en 2019, el entrenador Mike Petke recibió tres partidos de suspensión en Leagues Cup, y la MLS le agregó otros tres en liga. En 2015, Clint Dempsey fue castigado con seis juegos en Copa Abierta y posteriormente recibió tres más en liga, lo que refuerza la posibilidad de que se apliquen medidas adicionales.

¿Sanciones definirán el futuro de Busquets y Suárez?

En este contexto, la incógnita gira en torno al futuro inmediato de Suárez y Busquets. Ambos aún no definen si continuarán sus carreras más allá de 2025, por lo que el impacto de estas sanciones dependerá de las decisiones que tome la MLS y del destino que elijan las estrellas uruguayas y españolas.

AP



