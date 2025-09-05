¡Orgullo Azzurri! Italia derrota a Estonia en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Gennaro Gattuso debutó de la mejor forma con Italia. La Azzurri despachó con una gran goleada a Estonia en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, y consiguió escalar a seis puntos tras el complicado debut hace un par de meses.

Italia comenzó de una manera vertiginosa su ataque a Estonia, Marco Politano hizo una gran jugada y la defensa del país que milita con el mar Báltico respondió. El balón terminó en un tiro de esquina y después Federico Dimarco remató desde fuera del área, aunque su remate se fue muy desviado.

Sandro Tonali tomó las riendas del mediocampo de la Azzurri y volvió a avisar al minuto 8, aunque Estonia resistió con fuerza. Al 16’, Mateo Retegui realizó una gran jugada tras un pase de Moise Kean, pero después de su media vuelta, el balón se fue desviado del arco de Karl Jakob Hein.

El arquero estonio se convirtió en el héroe de su equipo en el primer tiempo, pues realizó varias atajadas para mantener la igualdad en el encuentro. Al minuto 20 Hein atajó dos disparos con dirección a portería, uno a Mattia Zaccagni y otro a Dimarco.

Al 32’ Italia tuvo la ocasión más clara, pero una falla garrafal de Kean terminó con el balón por los cielos de Bérgamo. El delantero de la Fiorentina recibió solo con tiempo y espacio, pero decidió rematar de volea y terminó con la bola arriba del palo de Estonia.

Hein siguió con su gran noche e hizo un par de atajadas más, incluída una al palo más lejano, en la que realizó un lance espectacular. La Nazionale se mostró incrédula y sin ideas en los últimos minutos del primer tiempo, mientras que los de Estonia continuaron con una gran defensa.

Despertar italiano

Tras el gran primer tiempo defensivo, Estonia no pudo mantener el gran nivel que mostró y el arco de Hein cayó. Pese a que el equipo del norte de Europa intentó ir al frente en los primeros minutos del complemento, Italia rompió la igualdad con la redención de Moise Kean, tras un gran pase de Retegui.

Al minuto 69, Mateo Retegui por fin rompió y anotó el primer gol de su doblete de la noche, con un gran tiro desde fuera del área. Dos minutos después, Gianluca Raspadori amplió aún más la ventaja con un gran cabezazo desde fuera del área.

La Nazionale mantuvo el mismo ritmo frenético, pero sin aproximaciones claras hasta los últimos minutos. Pero al 89’ Retegui cerró su actuación con otro gran testarazo y Alessandro Bastoni hizo lo propio al 90+2 para sepultar el 5-0.

