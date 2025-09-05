Ídolos Portugal vs Ídolos Mundo: Los títulos que ganaron los jugadores presentes en el juego

El próximo lunes 15 de septiembre, Lisboa será el escenario de un espectáculo único: el Legends Charity Game. El encuentro, organizado por Sport Global, se disputará en el Estádio José Alvalade, hogar del Sporting CP, y reunirá a más de 50 mil aficionados en directo y millones de espectadores en todo el mundo a través de sus socios de transmisión. El objetivo principal es recaudar más de un millón de euros que se destinarán a proyectos sociales y humanitarios.

Este partido benéfico enfrentará a Leyendas de Portugal contra Leyendas del Mundo. Entre los protagonistas estarán Luis Figo, Pepe, Deco, Nani, Kaka, Cafú, Del Piero, Carles Puyol, Henrik Larsson, John Terry y Edwin van der Sar, entre otros grandes del fútbol mundial. Tal es la condición de leyendas de los jugadores que estarán presentes que, entre todos los invitados, se acercan a los 600 títulos ganados entre torneos de ligas, copas y con selecciones nacionales.

Kaka y Figo son un par de jugadores que estarán en el partido | X: @legendsmatch1

El palmarés de las Leyendas de Portugal

Sin contar los campeonatos que celebró Costinha, quien estará como director técnico, los jugadores del representativo luso acumulan 292 campeonatos. De ellos, 14 fueron de Champions League; diez de Europa League; cinco de Eurocopas; uno de Nations League, y cuatro de Mundial de Clubes. Por obvias razones, no presumen ningún título de la Copa Mundial de la FIFA.

Vitor Baia y Pedro son los jugadores convocados que más títulos tienen, con 31 cada uno. Ricardo Carvalho, Luis Figo y Deco siguen en la lista, cada uno con 22 campeonatos a lo largo de su historia.

El partido será el próximo lunes 15 de septiembre | X: @legendsmatch1

El palmarés del equipo de Leyendas Mundiales

Sin contar los que ganaron Peter Schmeichel y Diego Lugano, quienes estarán en el banquillo como director y auxiliar técnico, respectivamente, el plantel que se enfrentará a las leyendas portuguesas suma en conjunto 300 títulos. De esa cantidad, destacan 19 de Champions League; ocho de Copas Mundiales de la FIFA; cuatro de Copa Libertadores; ocho de Mundiales de Clubes; tres de Eurocopas, y seis de Europa League.

Además, hay tres medallistas olímpicos: Javier Saviola (oro) en Atenas 2004 con la Selección de Argentina; Javier Zanetti (plata) en Atlanta 1996 también con la Albiceleste, y Roberto Carlos (bronce) con la Selección de Brasil también en 1996. El ‘Pupi’ además fue campeón panamericano, cuando Argentina venció a México en la Final en 1995 en Mar de la Plata.

Hristo Stoichkov (25), Edwin Van der Sar (24), Cafú (24), Carles Puyol (23) y Roberto Carlos (21) son los jugadores del equipo de Leyendas del Mundo que más títulos presumen. Mientras que Kaká destaca como el único con un Balón de Oro, mismo que ganó en 2007.

Estos son los jugadores convocados al partido | X: @legendsmatch1