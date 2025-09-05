LaLiga aprueba el Johan Cruyff como sede alternativa para el Barcelona vs Valencia

Tras los problemas que tiene Barcelona para poder albergar el partido en contra de Valencia en el Spotify Camp Nou, LaLiga le ha dado el visto bueno al cuadro culé para poder disputar el encuentro en el Estadio Johan Cruyff, el cual está ubicado en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y tiene una capacidad para 6,000 espectadores.

La 'nueva casa' del Barça tiene algunos problemas previo a su reinauguración | Captura

En un recinto más pequeño

Según se ha podido confirmar en EFE, para el partido que está por jugarse el próximo 14 de septiembre, el Barcelona deberá de efectuar algunas modificaciones al inmueble para poder llevar a cabo el partido, dentro de las cuales se encuentra la implementación de cámaras del VAR y una conexión de fibra adecuada para su funcionamiento.

Algunos emisarios de LaLiga ya han inspeccionado el inmueble el pasado 27 de agosto y en dado caso de que todo sea aprobado, incluso habiendo hecho las modificaciones, se tendría que volver a inspeccionar después de ello para poder confirmar que todo está en óptimas condiciones y que cumple con todos los requisitos.

Barcelona busca nueva sede para su partido de Jornada 4 | AP

¿Todo a favor de Barcelona?

El aforo estimado para cada partido de la liga española es de 8,000 espectadores, por lo que a pesar de que el Johan Cruyff cuenta con solamente 6,000 las autoridades harán una excepción debido a que se trata de una causa de fuerza mayor.

Otro de los elementos importantes a destacar para la fecha en la que se jugará en contra de Valencia, es que el partido del equipo femenil se jugará ese mismo fin de semana en el mismo inmueble, 48 horas antes de la eventual visita de Valencia. Por ahora, el Barça seguirá intentando llevar el partido a su renovado estadio, pero aún no cuenta con los permisos necesarios.

Los culés tienen problemas con su estadio recientemente | AP