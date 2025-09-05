Pochettino asegura que Heung-min Son ayudará a que la MLS crezca

El entrenador de la Selección de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, elogió la llegada de Son Heung-Min a la Major League Soccer y destacó que el surcoreano ayudará al crecimiento de la liga. El internacional de Corea del Sur, exfigura del Tottenham y actual refuerzo del LAFC, se medirá este sábado ante el equipo del estratega argentino en un amistoso que se disputará en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey.

¿Qué dijo Pochettino sobre Son en la MLS?

"Fue una oportunidad increíble vernos, nos apreciamos mucho, fue un jugador muy importante, uno de los más importantes durante mi etapa en el Tottenham", declaró Pochettino. "Creo que es un jugador que aportará a la MLS y que contribuirá a la evolución del futbol". Son llegó en agosto al conjunto angelino tras una transferencia récord de 26 millones de dólares, cifra histórica para un recién llegado a la liga.

De cara al amistoso del sábado, Son suma un gol y una asistencia en sus primeras cuatro apariciones con el LAFC. Pochettino, por su parte, habló también de la situación interna de la selección estadounidense y minimizó cualquier conflicto con Christian Pulisic tras su ausencia en la Copa Oro. "Para mí, ya es cosa del pasado, este tipo de cosas pasan... todos cometemos errores, a veces porque interpretamos la situación de otra manera", afirmó el DT.

Pochettino se olvida de problemas con Pulisic

El técnico añadió que el capitán estadounidense se encuentra motivado y comprometido: "Christian está contento de estar aquí, por supuesto que es un jugador importante para nosotros y... el ambiente es bueno". Con este mensaje, Pochettino busca dar estabilidad al vestuario de cara a una doble jornada que continuará el 9 de septiembre frente a Japón en el Lower.com Field de Ohio.

Pochettino también reaccionó a la sorpresiva salida de Daniel Levy como presidente del Tottenham, club al que dirigió durante cinco temporadas. “Estoy un poco en shock porque era mi expresidente. No sé qué pasó. Claro, le envié un mensaje a él y a varias personas muy cercanas a él”, expresó. “Le deseo lo mejor… mi relación (con él) siempre fue muy buena, y sí, estaba en shock”.

