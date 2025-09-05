¡Por las nubes! América reveló los precios para el Clásico Nacional

Desde que se reveló el calendario de la Liga MX, el duelo a marca fue el América vs Chivas, mismo que se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes para este Apertura 2025 y que tras su larga espera, se han revelado los precios para acudir al evento.

Desde los 550 hasta los 1700 pesos

Como era de esperarse, acudir al juego más importante de la temporada no será nada fácil, no solo por la alta demanda, sino también por los precios elevados de los boletos en todas las zonas de la tribuna.

El valor más bajo es en la zona ‘preferente sur’ la cual tendrá un costo de 550 pesos, seguido de esta vienen las zonas de 'cabecera', las cuales suben 100 pesos más, quedando en 650. Ya en las partes con 'mejor' visibilidad, el precio salta hasta los 750, 850 y 950, en 'preferente lateral', central alta y baja.

Finalmente y como ya es costumbre, las zonas más caras del juego serán 'platea lateral' (central baja) y 'especial club' (techado), con un valor de 1000 y 1700 pesos, respectivamente.

¡Comenzó la preventa para #ElClásicoDeMéxico!



J8 ⚔️ América vs Chivas

💳 Preventa Azulcrema: ¡YA ACTIVA!

🎟️ Preventa compradores Pachuca: viernes 5.

🛜 Boletos: https://t.co/MgeKnlrQOa



— Club América (@ClubAmerica) September 4, 2025

¿Cuándo salen a la venta?

La preventa exclusiva para los aficionados con membresía azulcrema, serán del 4 al 5 de septiembre, mientras que la venta general saldrá a partir del día 6. Como dato adicional, las personas que perdieron su boleto para el duelo ante Pachuca por el veto al estadio, también tuvieron acceso a una preventa especial.

Por el orgullo

Pese a las condiciones climáticas y los problemas del estadio con la alcaldía, Benito Juárez, se espera que el sábado 13 de septiembre, el Ciudad de los Deportes presente un lleno total en el duelo correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2025.