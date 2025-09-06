Santos Laguna se corona en el Torneo Internacional de Sub-17 tras imponerse a Orlando City

Santos Laguna se adjudicó el trofeo Torneo Internacional de Fuerzas Básicas de la Liga MX categoría Sub-17 en su décima edición tras derrotar 3-0 ante el Orlando City de la MLS en la Gran Final,

El conjunto de la Comarca se alzó en lo más alto en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol en Toluca, Estado de México, con Carlos Calvillo quien abriría el marcador al minuto 28, tras un rechace del guardameta rival.

Santos Laguna campeón l IMAGO7

Lucca Vuoso se llevaría el protagonismo tras marcar doblete al 33’ y al 36’, para el primero aprovechó un rebote en el área y para el segundo sentenció el encuentro desde los once pasos. El cuadro de Orlando City, tuvo en los pies de Logan Tsopanoglou la posibilidad de marcar desde el manchón de penal, pero el originario de California erró su disparo.

Camino al trofeo

Santos, dirigido por el ex jugador Jorge Campos Valadez, sumaron 13 unidades, producto de cuatro triunfos, un empate y 2 derrotas, fueron además la mejor ofensiva con 15 tantos producidos y seis permitidos. Lucca Vuoso, se convirtió en el máximo goleador con 10 anotaciones y colaboró para la causa lagunera.

Torneo de Liga MX l IMAGO7

Un escaparate

El Torneo Internacional de Fuerzas Básicas de la Liga MX, que vivió su décima edición con la participación de equipos como: Santos, Orlando, Pumas, Necaxa, Rayados, Real Salt Lake, Peñarol y la Selección de México Sub-16.

Dicho torneo tiene como propósito ofrecer una plataforma de competencia y experiencia internacional para los clubes de fuerzas básicas, así como brindar oportunidades de crecimiento y aprendizaje para los jugadores jóvenes para su futuro.



Lucca Vuoso l IMAGO7