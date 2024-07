¡Técnico de acero! Ignacio Ambriz firme con Santos: “Tengo para aguantar críticas”

Ignacio Ambriz, estratega de Santos Laguna no renunciará a su cargo con los Guerreros, el mexicano acepta el mal momento, pero él seguirá firme en el proyecto.

“No me entra en la cabeza hacerme al lado, al contrario, tengo para aguantar críticas, chaparrones. Entiendo a la gente que se enoje, que me chifle, que digan que me vaya, pero estoy tranquilo, consciente de que venimos a trabajar y que podemos avanzar”, comentó el estratega albiverde.

Y es que, Nacho simplemente no levanta con el equipo, pero sabe que el funcionamiento está mejorando.

Luego de la derrota por goleada ante Tigres la alarma se encendió más en el seno de la Comarca Lagunera. Tras cuatro jornadas en el Apertura 2024, los dirigidos por Ambriz se encuentran en el decimosexto puesto con apenas una unidad.

Con Santos apenas registra tres victorias en 15 juegos disputados desde su llegada al banquillo, y en el presente torneo sigue sin ganar.

Los de Torreón tendrán que mejor para la reanudación del torneo, por lo pronto se enfocarán en la Leagues Cup, donde descansarán en la primera jornada, su debut será el 31 de julio cuando se enfrente a DC United.

