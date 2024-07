Ignacio Ambriz no levanta con Santos: “Mi equipo no funcionó, Atlas nos superó”

El director técnico de Santos, Ignacio Ambriz reconoció que su equipo no funcionó, ya que Atlas los superó y no jugaron bien, motivo por el que enfatizó en que no han hecho un buen partido en la cancha del Jalisco.

“Hoy te puedo decir que mi equipo no funcionó. Atlas nos superó en realidad, la verdad no me equivoque. Perdí, mi equipo no juega bien. Entonces, creo que en el contexto voy a decir que mi equipo hoy realmente no hemos hecho un buen partido. Esa es la verdad. Eso es lo que te voy a decir del partido”, señaló.

De igual manera, Ambriz fue cuestionado sobre la posibilidad de que Javier Aguirre sea el director técnico de la Selección Mexicana, por lo que evadió la pregunta y enfatizó en que por el momento no podría contestar algo al respecto.

“Mi cabeza creo que no te da para contestar. Una de las preguntas mañana pasa a otra. Ahora sí me cruzaste. Si te pido una disculpa porque no sabía qué traer en mi cabeza ese partido. No sabría que decirte, a lo mejor te digo una burrada y que no es cierta. Si después hay un poquito más en la cabeza, con mucho gusto, te la contestaría de la mejor manera”, agregó

Al final reveló que José Juan Macías ha presentado molestias, por lo que no tuvo actividad esta noche, debido a que no lo quiere arriesgar, por miedo a que nuevamente recaiga

“José Juan, está poniendo un poco una molestia de lo que es en talón de aquiles, que no lo ha dejado que lo trene a su máximo. Tengo miedo después de que de repente se vaya a romper y que me lo quite bastante tiempo. Estamos siendo muy prudentes y espero que el no hoy tenga que salir a la baja. Hemos ido bajando el malestar que tiene y esperar que el fin de semana haya sido mucho mejor”, concluyó.

