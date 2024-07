Pumas no aprovecha la superioridad numérica y empata ante Santos en la comarca

A pesar de jugar con uno más durante 15 minutos, Pumas no pudo remontar ante Santos y terminó por llevarse un punto de La Comarca tras empatar 1-1. Además de no llevarse las tres unidades, los Felinos prolongaron su mala racha en Torreón, pues no ganan en ese territorio desde el Guardianes 2020.

El primer gol del juego cayó por la vía del penalti al minuto 33. Tras una mano de Lisandro Magallán dentro del área, el árbitro central marcó la pena máxima con la ayuda del VAR. Santiago Muñoz, con un cobro fuerte, raso y colocado, abrió la pizarra desde el manchón a pesar de que Julio González adivinó a dónde iba el balón.

Pero justo antes del descanso, ‘Chino’ empató el partido. Desde la banda izquierda, Leo Suárez metió un centro preciso al borde del área chica, el cual remató César Huerta tras entrar sin marca, para así igualar el marcador justo antes del entretiempo.

En la segunda parte, el dominio fue alterno y ambos tuvieron al menos una oportunidad clara de gol para ponerse en ventaja. Pero al 83’, con la expulsión de Anderson Santamaría, los Felinos tomaron el control de balón y trataron de ir al frente, sin embargo, no fueron eficaces y se tuvieron que conformar con el empate, el cual los dejó con cuatro puntos, mientras que Santos sumó su primera unidad del torneo.

Con la fecha doble, Pumas visitará este miércoles a Juárez y el domingo 21 de julio recibirá a Pachuca, para después emprender el vuelo a Estados Unidos y afrontar la Leagues Cup. Del lado de Santos, el martes jugarán en el Estadio Jalisco ante Atlas y el sábado regresan a La Comarca para enfrentar a Tigres.

