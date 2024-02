Nacho Ambriz revela que se arregló rápido con Santos Laguna porque Orlegi ya lo había buscado

La cuarta fue la vencida. Santos había sondeado en muchas ocasiones la llegada de Ignacio Ambriz a su banquillo; sin embargo esta no sabía terminado por dar hasta este Clausura 2024, donde el estratega mexicano deberá de recuperar esa esencia de guerreros que tanto ha caracterizado a la institución.

Ambriz es uno de los entrenadores que cuenta con mayor experiencia en el fútbol mexicano, ya que a lo largo de sus casi 21 años de trayectoria, ha pasado por ocho equipos diferentes. Por esta razón el equipo de la comarca lagunera no quería perderse la oportunidad de tenerlo en su banquillo.

"Me siento agradecido con el grupo Orlegi encabezado por Alejandro, por por Dante, por Braulio, que se han fijado en mí para poder ayudar y recomponer lo que al equipo que no ha iniciado bien. Hoy la verdad que de los 3 equipos que tenía estudiados, Santos era uno de ellos y mira que se me da venir a trabajar con el grupo Orlegi", comentó el estratega mexicano.

A pesar de qué esta será la primera ocasión que Nacho Ambriz estará en el banquillo de los Guerreros, el director técnico Azteca confesó que está no fue la primera ocasión que fue sondeado por la institución. "Mira, no es la primera vez que había yo tenido acercamientos, tiempo atrás este fue el cuarto acercamiento que yo tenía con ellos. Por equis razón no se había dado, yo soy muy creyente en Dios y creo en los tiempos de Dios que son perfectos"

"La verdad que esta vez que me fui unos días de vacaciones con mi familia y con mi esposa, yo decía que lo que llegara iba a llegar en su momento, cuando me hablaron había la posibilidad de un acuerdo, le dije a mi representante, ni lo dudes, arréglame por favor arréglame y fue muy rápido", agregó Ignacio Ambriz.

Así enfrentará Ambriz su primer duelo con Santos Laguna, ante Pumas

Actualmente, Santos está pasando por un momento complicado al sumar 4 puntos después de seis jornadas (22% de efectividad). Esta situación podría haber mermado al equipo por lo que Ignacio Ambriz tiene Claro que será fundamental obtener la victoria ante Pumas para que recuperen la confianza.

"Tú lo sabes, yo lo sé, si no hay resultados, pues no, por más que tú quieras y le trabajes, pues no, y espero que mañana la verdad hagamos un buen partido para poder sacar un resultado favorable y que realmente lo necesitan ellos, para volver a tomar esa confianza. Yo la verdad que esta semana estoy tranquilo por el compromiso que adquirimos todos para mejorar y eso me deja tranquilo" señaló Ambriz.

