Kostyuk evita saludar a Sabalenka por cuestiones políticas

El circuito WTA vivió una jornada de alta intensidad emocional durante la definición del torneo de Brisbane este domingo. Aryna Sabalenka ratificó su condición de número uno del mundo al imponerse con autoridad sobre la ucraniana Marta Kostyuk. El marcador final de 6-4 y 6-3 reflejó el dominio deportivo de la jugadora bielorrusa en la pista.

Momentos del duelo | AP

Este enfrentamiento deportivo volvió a exponer las profundas grietas políticas que dividen al tenis femenino desde febrero de 2022. Kostyuk mantiene su firme postura de protesta contra las representantes de Rusia y Bielorrusia debido al conflicto bélico actual. La falta de gestos de cortesía se convirtió en la norma visual de este esperado encuentro.

¿Qué pasó en el Marta Kostyuk vs Aryna Sabalenka?

Al finalizar el último punto del partido, la jugadora ucraniana evitó el tradicional apretón de manos en la red con su rival. Kostyuk también rechazó participar en el posado fotográfico protocolar que la organización del evento planeó para la ceremonia de cierre. Su actitud silenciosa contrastó con los elogios deportivos que Sabalenka le dedicó públicamente.

La actual número 26 del ranking mundial aprovechó el micrófono durante la entrega de trofeos para visibilizar la crisis humanitaria. "Juego cada día con dolor en mi corazón, hay miles de personas que están sin luz ni agua caliente", lanzó la tenista ante el público australiano. Sus palabras recordaron la cruda realidad que atraviesa su nación de origen.

La deportista brindó detalles estremecedores sobre las condiciones climáticas extremas que enfrentan sus compatriotas en la capital, Kiev. "Ahora mismo están a -20° C de temperatura, es muy doloroso vivir esta realidad a diario", señaló la joven abanderada de la causa ucraniana.

La familia de la tenista reside actualmente en la zona de conflicto, lo que intensifica su preocupación personal constante. "Aquí, en Brisbane, hace calor, es difícil imaginarse eso, pero mi hermana está durmiendo allí bajo tres mantas de lo fría que está la casa", expresó conmovida.

En partido | AP

Manifestaciones en el tenis

Esta situación repite escenarios vistos anteriormente en torneos de gran relevancia como Roland Garros, Madrid y Roma. El público del tenis presencia con frecuencia estas manifestaciones de rechazo que trascienden las líneas blancas de la cancha.

Sabalenka suma con este triunfo su quinta victoria consecutiva sobre Kostyuk sin haber cedido ni un solo set. A pesar de su superioridad técnica, el foco mediático permanece dividido entre su talento y el contexto social que rodea sus partidos.