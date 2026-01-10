Sin Rowland ni Dennis, Sebastien Buemi se lleva el poleman en el e-Prix de la Ciudad de México

El aire fresco de la Ciudad de México llegó hasta el Autódromo Hermanos Rodríguez y, a las 9:40 horas, dio comienzo la Clasificación del e-Prix de la Fórmula E. El Grupo A reunió a los mejores pilotos -hasta el momento- de la breve temporada de la categoría eléctrica, teniendo a un Jake Dennis, actual líder del campeonato, como un depredador sobre el asfalto teniendo el mejor tiempo; sus perseguidores en la primera prueba fueron: Nico Müller, Taylor Barnard y Edoardo Mortara.

Acciones en Fórmula E | IMAGO7

En la segunda ronda del día, con el Grupo B, los clasificados a los Cuartos de Final fueron Mitch Evans, Dan Ticktum y Oliver Rowland, actual Campeón del Mundo de la Fórmula E. Las rondas de eliminatorias fueron -por decir lo menos- emocionantes.

¿Cómo fueron las rondas eliminatorias de la Fórmula E?

El primer enfrentamiento fue entre Taylor Barnard, de Penske, Nico Müller, de Porsche, con una victoria para el británico. Su rival salió del bracket entre Edoardo Mortara y Jake Dennis, con una sorpresa vía derrota para el piloto de Andretti y actual líder del campeonato.

Otra de las grandes sorpresas fue la eliminación de Oliver Rowland, actual Campeón del Mundo a manos de Sebastien Buemi. La Gran Final tuvo un momento dramático entre Barnard y Buemi, con victoria para el piloto de Envision, aunque con un final nada exento en polémicas.

Postales del evento | IMAGO7

Barnard, a punto de ganar, rebasó los límites de pista en la última curva, por lo que fue sancionado y perdió la oportunidad de ser el poleman para la carrera. Sebastien Buemi se llevó las palmas de todo el coloso de la Magdalena Mixiuhca, aunque todo puede cambiar en unas horas.

¿La maldición del poleman?

Pese a que el piloto suizo salió con un gran entusiasmo después de la clasificación, la realidad es que se enfrentará a una maldición en la Ciudad de México. En la historia del e-Prix, solo dos pilotos han logrado ser el poleman y ganar la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez.