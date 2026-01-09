Fórmula E: primer día de actividades en la Ciudad de México

Ha dado comienzo el E-Prix de la Ciudad de México, el primer evento internacional del 2026 en tierras aztecas, en un año que promete estar cargado de actividad deportiva. El Autódromo Hermanos Rodríguez recibe por décima ocasión a la Fórmula E, en un fin de semana especial que alberga la segunda carrera del calendario y la número 150 en la historia de la categoría eléctrica.

Las Prácticas Libres 1 tuvieron como protagonista a Jake Dennis. El piloto de Andretti, ganador en México en 2023, fue el más rápido de la sesión al marcar un tiempo de 1:06.053. Detrás de él finalizó el dos veces ganador del Mexico City E-Prix, Pascal Wehrlein, de Porsche, mientras que el actual campeón de la categoría completó el Top 3 en la pista capitalina.

Fórmula E | IMAGO7

La cábala de la Ciudad de México para la Fórmula E

México se ha convertido en una auténtica cábala de campeones para la Fórmula E. En los últimos tres años, el ganador del E-Prix capitalino terminó coronándose campeón de la categoría, lo que le otorga un valor especial a la cita de este fin de semana. Por ello, los 20 pilotos llegan decididos a pelear cada sesión como si se tratara de una final.

La emoción en la Fórmula E no se reserva únicamente para la carrera. La clasificación es uno de los momentos más atractivos del fin de semana, gracias a su formato de Grupos y Duelos. Los pilotos se dividen en dos grupos (A y B) de acuerdo con su posición en el campeonato; los cuatro mejores de cada grupo avanzan a las rondas eliminatorias de cuartos de final, semifinales y final, donde se define al poleman, mientras que el resto se ordena en la parrilla según sus tiempos en la fase de grupos.

Acciones desde el asfalto | IMAGO7

¿Cuál es el itinerario de la Fórmula E?

El sábado 10 de enero será el día fuerte del Mexico City E-Prix. Las actividades comenzarán temprano con las Prácticas Libres 2 a las 7:30 a.m., seguidas de la Clasificación a las 9:40 a.m., y culminarán con la carrera, programada para iniciar a las 2:05 p.m.

México es la segunda parada del campeonato, luego de un vibrante arranque de temporada en São Paulo, donde Jake Dennis se llevó la victoria, escoltado por Oliver Rowland y Nick Cassidy.

Desde su primera carrera en 2016, ganada por Jérôme d’Ambrosio, la Ciudad de México y el Autódromo Hermanos Rodríguez se han consolidado como una de las sedes más emblemáticas del campeonato. Con esta décima visita, se trata de una de las alianzas más longevas en la historia de la Fórmula E, superada únicamente por Alemania y Estados Unidos, países que han albergado más competencias a lo largo de los 12 años de existencia de la categoría eléctrica.

Acción desde el asfalto | IMAGO7