La Fórmula E para novatos: Todo lo que debes saber sobre la competición del automovilismo

La Fórmula E para novatos. El ABB FIA Formula E World Championship 2025 llega este sábado 11 de enero de 2025 a la Ciudad de México para disputar la segunda fecha del calendario. Este campeonato es uno de los más importantes del deporte automotor y el más prestigioso en cuanto a energía eléctrica se trata. Pero si aún no sabes de que trata exactamente la Fórmula E, aquí te lo explicamos.

¿Qué es la Fórmula E?

La Fórmula E es una categoría de automovilismo organizada por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) que utiliza autos completamente eléctricos. A diferencia de otras disciplinas, esta se enfoca en la sostenibilidad, la innovación tecnológica y la promoción de la movilidad eléctrica.

Fórmula E l CRÉDITO X:FIAFormulaE

¿Cómo son los autos?

Los monoplazas de la Fórmula E, conocidos como Gen3 Evo, son un derroche de tecnología. Alcanzan velocidades de hasta 320 km/h y están diseñados con materiales sostenibles, como fibra de carbono reciclada y neumáticos hechos con el 35% de materiales renovables.

¿Qué escuderías compiten?

Son 11 equipos los que compiten por el campeonato ABB FIA Formula E: Jaguar TCS Racing, TAG Heuer Porsche Formula E Team, DS Penske, Nissan Formula E Team, Andretti Formula E, Envision Racing, NEOM McLaren Formula E Team, Maserati MSG Racing, Lola Yamaha ABT Formula E Team, Mahindra Racing y CUPRA Kiro.

¿Quienes son los pilotos de la Fórmula E?

Son 22 pilotos, procedentes de 10 nacionalidades distintas, con un largo recorrido en el automovilismo, donde podemos encontrar conductores que incluso pasaron por Fórmula 1. Estos son:

Mitch Evans y Nick Cassidy (Jaguar)

Pascal Wehrlein y António Félix da Costa (Porsche)

Maximilian Günther y Jean-Éric Vergne (DS)

Norman Nato y Oliver Rowland (Nissan)

Jake Dennis y Nico Müller (Andretti)

Robin Frijns y Sébastien Buemi (Envision)

Taylor Barnard y Sam Bird (NEOM McLaren)

Stoffel Vandoorne y Jake Hughes (Maserati)

Lucas Di Grassil y Zane Maloney (Lola-Yamaha)

Nyck de Vries y Edoardo Mortara (Mahindra)

David Beckmann y Dan Ticktum (Cupra)

Llega a México la Fórmula E l CRÉDITO X:FIAFormulaE

¿Cómo es el formato del campeonato?

El campeonato se compone por 16 carreras, celebradas en 10 países diferentes. Estas son las ciudades donde se disputan: São Paulo, México, Yeda (2), Miami, Mónaco (2), Tokio (2), Shanghái (2), Yakarta, Berlín (2) y Londres (2).

¿Cómo es un E-Prix de la Fórmula E?

Un fin de semana de la Fórmula E, a diferencia de la Fórmula 1 se compacta a dos dís de actividades. El primero con una práctica libre de aproximadamente 30 minutos, mientras que el segundo es donde se lleva a cabo toda la acción.

Los momentos cruciales de la categoría eléctrica se viven durante la Clasificación, ya que su formato permite que haya duelos entre dos pilotos. La Fase de Grupos se divide en dos grupos de 11 pilotos cada uno, van ordenados de acuerdo a su posición en el Campeonato de Pilotos.

La Fase de Grupos dura aproximadamente 10 minutos, tiempo en el que los 11 pilotos lucharán por marcar el mejor tiempo. Los cuatro mejores de cada grupo avanzarán a los Cuartos de Final en duelos directos hasta llegar a la final, donde el piloto que marque la vuelta más rápida se queda con la Pole Position.

Who's ready to go racing? WE ARE!



We go green in Mexico City on January 11th!@Hankook_Sport #MexicoCityEPrix pic.twitter.com/MG5QuE7AfJ

— Formula E (@FIAFormulaE) January 7, 2025