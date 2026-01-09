"La afición más caliente": Pilotos de Jaguar destacaron la pasión por la Fórmula E en México

Se encendieron los motores, aunque no acompañados de un rugido estruendoso. La Fórmula E reanudó su actividad este fin de semana con el e-Prix de la Ciudad de México, que se ha ganado su lugar como una de las fechas más esperadas cada temporada y en esta ocasión no es la excepción.

La pasión de los aficionados en las gradas es tan grande que incluso se transmite a la cabina del auto, donde los mismos pilotos se contagian de esa energía. Así lo externaron Mitch Evans y Félix da Costa, de Jaguar, previo a la carrera de este sábado en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Los Pilotos | Patricia Spíndola

¿Qué dijeron los pilotos de Jaguar de la afición mexicana en la Fórmula E?

Para Félix da Costa, correr en el inmueble de la alcaldía Iztacalco, específicamente en la zona del Foro Sol, donde los alaridos de la gente en las gradas los motivan. "La afición más caliente en la Fórmula E. La parte del Foro Sol es de toda la temporada donde más conecta el público; lo sientes, es una carrera especial".

Por su parte, Evans, quien ganó el e-Prix de la Ciudad de México en la edición 2019-20, consideró que los fans aportan mucha pasión y eso, para los pilotos, es especial. "Ese reconocimiento es muy impresionante".

"Son ruidosos, traen mucha... es solo energía; destaca en comparación con otras carreras", y añadió que la pista no es de sus favoritas, pero que le gusta el ambiente. "Es único, aquí en el estadio, con los fans y la multitud que trae mucho furor".

Evans | Patricia Spíndola

Director de la escudería también destacó lo especial que es México

Por su parte, el director del equipo, Ian James, compartió que siempre es un placer visitar México. "En el Foro Solo, tienes 30 mil fans ahí. Es increíble", y consideró que la afición mexicana es de las más apasionadas con el deporte motor.

"No se me ocurre otro país, otra sede, donde sean así de apasionados, pero además tan expertos. Así que es un privilegio real venir aquí e interactuar con la afición", finalizó el jefe de Jaguar, que en México buscará quitarse el mal sabor que dejó la carrera en Brasil, donde Da Costa quedó undécimo y Evans tuvo que retirarse.

Ian James | Patricia Spíndola