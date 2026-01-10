Histórica victoria para Nick Cassidy y Citroën en la Fórmula E

Remontada y primera victoria para Citroën. La Fórmula E comenzó el 2026 con una carrera espectacular que no quedó a deber en emociones. Nick Cassidy, que largó desde la posición 14 en la parrilla, aprovechó los errores de sus rivales y un Safety Car para llegar hasta el primer puesto, por delante de Edoardo Mortara y el actual campeón, Oliver Rowland.

En una carrera que tuvo hasta cinco líderes diferentes, el neozelandés, que finalizó tercero en la fecha inaugural en Brasil, fue quien se administró mejor en la carrera para quedarse con el triunfo. Fue su primera victoria en el Autódromo Hermanos Rodríguez y su segundo podio, luego del tercer lugar obtenido con Jaguar en la Temporada 2023-24.

Además que fue la primera victoria en la historia para su equipo. Citroën llegó a la categoría eléctrica para la actual campaña, luego de varios años fuera de las competencias. En las últimas tres temporadas, em ganador en México fue -eventualmente- el campeón de la categoría: Jake Dennis en la 2022-23, Pascal Wehrlein en la 2023-24 y Rowland en las 2024-25. Por lo que Cassidy y Citroën, al menos hoy, pueden ilusionarse con un temporada debut de ensueño.

La 'maldición' del pole man afectó a Buemi en México

Ganar la pole position en el Autódromo Hermanos Rodríguez es difícil, pero capitalizarla en una victoria lo es más. De las nueve ediciones anteriores de la carrera, solo en tres el piloto que largó P1 ganó la carrera y Sebastian Buemi no pudo oponerse a esa tendencia.

El suizo quiso defenderse de Taylor Barnard y empujó al piloto de Penske en la recta principal en la largada, pero no frenó bien en la curva y se fue de largo. Buemi evitó el golpe con las barreras, pero regresó a pista entre los últimos lugares. Con un par de rebases en la salida del Estadio GNP, el de Envision recuperó lugares y tras ocho vueltas ya estaba en la P12, pero la salida de u Safety Car frenó su avance. El suizo fue el único que entró a pits durante el auto de seguridad y aunque ya estaba de regreso en el Top 10, cayó de nuevo al fondo y ya no se recuperó.

Cierre de alarido en la Fórmula E

Superadas las 17 vueltas, las emociones llegaron a un punto cumbre con la salida del auto de seguridad por el abandono de Nyck de Vries. El pelotón se compactó nuevamente y la ventaja que tenían los líderes se perdió.

Pese a ello, una vez que se reanudó la carrera en el Giro 2022, Müeller se mantuvo en la cabeza en la reanudación, pero no pudo retener el liderato y sorprendentemente, Cassidy llegó a la parte alta para colocarse en la primera posición.

Entre el Safety Car y los incidenres en pista, el despiste de Buemi y un choque de Félix da Costa contra Dan Ticktum, le permitieron al neozelandés tomar la delantera, que supo moverse en el mejor momento para dejar atrás a sus rivales. Mortara atacó con insistencia en las vueltas finales, pero el neozelandés se mantuvo para asegurar su primera victoria de la temporada, undécima en toda su trayectoria en la categoría.