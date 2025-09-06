Víctor 'Pocho' Guzmán explota: “Nadie me avisó nada en Chivas, me enteré por mi representante”

Víctor Guzmán vivió una salida inusual de Chivas durante el pasado mercado de verano, un movimiento que, aunque se dio en buenos términos, dejó varias preguntas en el aire para el mediocampista, quien actualmente vive su tercera etapa con el Club Pachuca.

Víctor Guzmán en Chivas I IMAGO7

El Pocho narró cómo se enteró del interés de los Tuzos para reforzar al equipo rumbo al Mundial de Clubes 2025, revelando que fue su representante quien le informó del posible traspaso, mientras él se encontraba en plena pretemporada con el Rebaño Sagrado.

“Estábamos en la cena, yo estaba en pretemporada y me marca mi representante: ‘A las 12 se cierra el registro para el Mundial de Clubes, Pachuca está interesado en ti. ¿Qué opinas?’", relató Guzmán en entrevista para el Club Pachuca. “Le digo: ¿Qué está pasando? Aquí está comiendo el dueño, los directivos, y no me han dicho nada”.

Pocho Guzmán habló con Milito

Ante la sorpresa, el jugador se acercó al técnico Gabi Milito, quien también negó tener conocimiento del posible movimiento.

“Me dice: ‘no tengo ni idea de lo que me estás diciendo. Soy una persona muy recta y les dije las cosas cuando llegué. Va a jugar el que mejor esté. Ahora yo te lo digo, no sé nada’”.

Víctor Guzmán I IMAGO7

No se fue mal de Chivas

Pese a lo inesperado del giro, Guzmán afirmó que su relación con la institución tapatía no terminó mal. Incluso, la directiva rojiblanca se disculpó con él por no haber comunicado antes el interés de Pachuca.

“Hablé con los directivos y por ahí me pidieron disculpas: ‘por si te enteraste por otro lado y no por nosotros’. Ellos me dijeron unas palabras que dije: ‘Está bien’. No las puedo decir... pero entendí que debía salir”, comentó el mediocampista.

“De Chivas no salí mal. Después hablé y dije: ‘está bien, me voy para Pachuca y ustedes me prestan. Creemos que es lo mejor’. Ellos me dijeron unas palabras que yo dije: ‘ok, mañana saco mis cosas tempranito y me voy a Pachuca’”, finalizó.

Pocho antes de salir de Chivas I IMAGO7