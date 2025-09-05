Bora Milutinovic 'pide extranjeros' para Chivas: “Tienen una desventaja enorme”

En una entrevista emitida en Faitelson Sin Censura, el legendario estratega del Tri “Bora” Milutinovic abordó la compleja situación que enfrenta Chivas al competir sin futbolistas extranjeros, asegurando que hay una estrecha diferencia entre equipos.

El director técnico, quien dirigió a cinco selecciones distintas en Copas del Mundo, opinó que esa decisión le imprime una desventaja clara al club frente al resto de la Liga MX.

Chivas l IMAGO7

No es fácil para Chivas

“No es fácil, por ejemplo Chivas. Tener jugadores extranjeros es una enorme ventaja, tener ocho extranjeros o nueve. Es difícil estar en nivel… cuando la gente compara a Chivas con otro equipo, no se puede hacer comparación porque uno tiene un Maserati y el otro un coche normal.”, dijo Milutinovic.

Con esta metáfora automovilística, Bora encapsuló lo que considera una brecha de nivel tanto en el terreno de juego como en recursos financieros y tácticos.

Liga MX l IMAGO7

Extranjeros de cálidad

Además, el estratega serbio recordó con admiración algunos de los extranjeros de alto calibre que marcaron época en el fútbol mexicano, ejemplificando la notable diferencia que puede hacer un jugador de élite.

“Con todo respeto. Por ejemplo, cuando era jugador teníamos cuatro extranjeros extraordinarios: Cabinho, Spencer, Cándido y Muñante, pero eran de primerísimo nivel. América tenía a Carlos (Reinoso) y todo. Los tiempos son diferentes”. resaltó el histórico entrenador.

Afición de Chivas l IMAGO7