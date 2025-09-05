Mauricio Pochettino elogia a Alejandro Zendejas y destaca su gran nivel ofensivo

Estados Unidos tendrá un partido de gran nivel ante su similar de Corea del Sur, como preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026. En la convocatoria sorprendió el nombre de Alejandro Zendejas, sin embargo, para Mauricio Pochettino el jugador del América es un gran elemento con cualidades importantes.

"Es un jugador que nosotros valoramos mucho y que sí, estoy de acuerdo contigo que es un jugador que puede jugar en diferentes posiciones. Es un jugador que se conecta muy bien y que tiene muy buena sintonía con todo el grupo", comentó en conferencia de prensa.

De igual forma, el argentino explicó que tanto Zendejas como otros jugadores estadounidenses, tienen la oportunidad de ganar un lugar para el Mundial 2026: "Es un jugador interesante. Como nada está decidido, todos tienen la chance, por supuesto que Alejandro tiene la chance de estar".

Pochettino | MEXSPORT

Su falta de convocatorias

Pese a tener un gran nivel y algunas convocatorias, Zendejas no ha sido recurrente en el equipo de Pochettino. Es por eso que el estratega argentino explicó la ausencia del jugador en Copa Oro.

"Bueno, muchas veces no depende de los jugadores, depende de nuestro gusto y de lo que nosotros entendemos como estructurar un equipo para tener un equilibrio determinado. Por diferentes razones, el Mundial de Clubes no estuvo, nosotros pensábamos que podía tener la posibilidad de clasificar para el Mundial de Clubes", sentenció el estratega de las Barras y las Estrellas.

Zendejas | IMAGO7