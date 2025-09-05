¡Dominio mexicano! Estos son los antecedentes en duelos del Tri contra Japón

Dio inicio una de las últimas Fechas FIFA previo a la Copa del Mundo y con ella llega un encuentro amistosos entre dos selecciones ya clasificados, México (anfitrión) y Japón (clasificada por parte de la AFC), desde el Oakland Coliseum.

Selección Mexicana | IMAGO7

¿Cómo le ha ido a México en duelos anteriores contra Japón?

Pese a la poca historia que hay entre estas dos naciones, si destacan un par de partidos ‘clave’ en la historia de la Selección Mexicana, además de que el Tri se lleva el marcador de juegos ganados contra los asiáticos, pues con un total de seis juegos a lo largo de la historia, la pizarra indica cinco victorias para los mexicanos y solo una para los japoneses.

De seis, cuatro duelos han sido de carácter amistosos, empatados dos victorias para cada nación, siendo el último en el 2020, con victoria para el Tricolor. Por otro lado, los duelos más relevantes entre estas dos naciones fueron en la Copa Confederaciones del 2005 y 2013, con dos triunfos para México con el mismo marcador (2-1).

Confederaciones 2013 | MEXSPORT

Recuerdos de Londres 2012

Otro de los encuentros más recordados entre México y Japón, es el duelo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en las Semifinales de la competencia, donde México derrotó 3-1 a los nipones con el icónico gol de Oribe Peralta.

Sin embargo, al ser una competencia olímpica no cuenta como partido oficial para la FIFA, además de otros tres duelos de igual manera en Olímpicos con dos victorias para Japón y una más de México, sin embargo, la del 2012 quedó en la memoria de los mexicanos como uno de los juegos más gritados por el país.

México en Londres 2012 | MEXSPORT

Llega el septimo juego oficial

México y Japón se verán las caras por séptima vez en la historia, una vez más para encarar un duelo amistoso, ahora como preparación a la Copa del Mundo 2026,el próximo sábado 6 de septiembre desde el estadio de béisbol, Oakland Coliseum.