México vs Japón: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el partido amistoso del Tri?

La Selección Mexicana se medirá a los nipones en Oakland este fin de semana

Aldo Martínez
5 de Septiembre de 2025
Comenzó el mes de septiembre y llegando con él la primera Fecha FIFA; mientras algunas selecciones se disputan su pase a la Copa del Mundo 2026, otras encaran duelos de preparación, en busca de ajustar los últimos detalles antes el torneo de naciones más importante del mundo.

México campeón de la Copa Oro 2025 | IMAGO7

El combinado de Japón llega a Estados Unidos para enfrentar al Tri luego de conseguir su pase al Mundial, esto al terminar como líder del Grupo C, en las Eliminatorias mundialistas de la AFC.

Selección de Japón | AP

Por su parte, México llega como campeón de la Copa Oro tras derrotar a su similar de Estados Unidos. Ahora desde Oakland, buscan mostrar su nivel ante rivales del otro lado del mundo.

México campeón de la Copa Oro 2025 | AP

¿Cuándo y dónde ver el México vs Japón?

  • FECHA: Sábado 6 de septiembre.
  • HORA: 20:00.
  • LUGAR: Oakland Coliseum, Oakland, Estados Unidos.
  • TRANSMISIÓN: TUDN, Azteca Deportes.

