América vs DC United EN VIVO Amistoso Internacional

Alineaciones oficiales

América vs DC United

Arranca el partido entre DC United vs América desde el Audi Field



Min 5 l Ame 0-0 DC

Juego de estudio en estos priemros minutos, sin mayores juagdas de peligro por ambos equipos

Min 8 l Ame 0-0 DC

Allan Saint-Maximin pone el primer balón de peligro; el francés sacó un potente disparo desde linderos del área grande que se estrelló en el poste

¡Madre mía lo que juega Maxi! Solo el poste evito un golazo del francés#VivimosTuPasion pic.twitter.com/OXRhEBckwx — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 6, 2025

Min 12 l Ame 0-0 DC

Kevin Álvarez se lleva un pisotón tras disputa del esférico en terreno rival; se termina doliendo pero sigue sin problemas

Min 21 l Ame 0-0 DC

Saint-Maximin nuevamente aparece con su potencia y velocidad, el francés desbordó por la banda izquierda y sacó un derchazo que tapó el guardameta

Min 23 l Ame 0-0 DC

¡La primera polémica! Posible penal a favor de DC United tras derribo de Dávila sobre atacante que árbitro no marca

El Club América aprovecha la pausa por la Fecha FIFA para disputar un amistoso internacional frente al DC United, en el Audi Field de Washington. Aunque el compromiso no tiene impacto oficial, representa una buena oportunidad para mantener ritmo competitivo y probar variantes de cara al exigente calendario que se avecina en la Liga MX, donde las Águilas marchan como protagonistas del Apertura 2025.

El equipo de André Jardine atraviesa un arranque sólido en el torneo local: suma 17 puntos y ocupa la segunda posición de la tabla, solo por detrás de Monterrey. En su último compromiso liguero derrotó 2-0 a Pachuca en el Estadio Ciudad de los Deportes, aunque el duelo se disputó a puerta cerrada. Para este amistoso, las Águilas no contarán con varios de sus seleccionados, entre ellos Luis Malagón y Brian Rodríguez, por lo que Jardine deberá echar mano de su plantel alternativo y dar minutos a jóvenes y suplentes que buscan un lugar.

Enfrente está el DC United, club histórico de la Major League Soccer pero que atraviesa un presente complicado. Es último en la Conferencia Este con apenas 24 puntos, aunque llega motivado tras vencer 2-1 al New York City FC en su partido más reciente. El encuentro contra América les permitirá medirse ante un rival de jerarquía continental, lo que representa un reto atractivo para una plantilla que necesita confianza.

Aunque el duelo en Washington es de carácter amistoso, el América lo toma como un ensayo estratégico antes de volver a la Liga MX el próximo 13 de septiembre, cuando enfrente a las Chivas en el esperado Clásico Nacional.