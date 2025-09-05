Ramón Morales advierte a Gabriel Milito previo al América vs Chivas: “En la tablita”

Las Chivas Rayadas del Guadalajara no vive uno de sus mejores momentos durante el Apertura 2025, las derrotas que han ido acumulando sigue generando presión especialmente para su DT Gabriel Milito y ahora tendrá la prueba más difícil será el Clásico de Clásicos.

Afortunadamente llegó la Fecha FIFA y durante este parón podrá tener una preparación rumbo al encuentro ante el América con mayor precisión y sobre el caso habló Ramón Morales quien aseguró que podría marcar el fin de su proyecto en caso de una derrota más.

“La presión que tiene Guadalajara es grande en este momento, viene de perder, se viene el parón, ahí está la oportunidad contra un rival muy importante, con mucha historia, tratar de mandar un mensaje de confianza a su seguidores”, mencionó Ramoncito para Línea de 4 de TUDN.

Morales resaltó que el peso sobre el DT es mayor que solo el presente que vive: “El entrenador en este momento que está en Guadalajara, no solo llega al presente, agarras lo que viene arrastrando en el pasado...Pero si no ganas el pasado te pega.”

Gabriel Milito en la ‘tablita’

Ramón Morales fue consciente que a esta altura del torneo y ante un rival como el América una derrota sería importante renovar el banquillo: “Yo creo que si llega a perder con el América estaría muy en la tablita como para ser un cambio de entrenador”.

Números de Chivas en AP2025

Las Chivas que han disputado seis de siete partidos, un juego reprogramado, tiene registro de: Cuatro derrotas, un empate y tan solo una victoria para acumular apenas 4 puntos ubicándose en el decimosexto peldaño de la clasificación.

