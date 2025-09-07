¡Adiós Leyenda! Ídolo del América perdió la vida en plena Fecha FIFA

Este domingo, el americanismo se irá a dormir con una estrella más en el cielo después de confirmarse el sensible fallecimiento de uno de los ídolos del americanismo en la década de los sesenta.

Mediante redes sociales, Raúl Sarmiento informó del sensible fallecimiento de Severo de Sales, futbolista que jugó con las Águilas del América de 1962 a 1967, donde ganó dos veces la Copa México y en una ocasión la Primera División de nuestro país.

Raúl Sarmiento dio la sensible noticia | CAPTURA

El defensa mexicano, que también jugó una temporada con el San Diego Toros del futbol estadounidense (1968), disputó un total de 105 partidos oficiales con el cuadro de Coapa, un total de 9 mil 198 minutos defendiendo la casaca del cuadro azulcrema.

Severo de Sales se retiró del futbol en 1969, jugando su último partido como profesional con las Águilas del América. Con la Selección Mexicana disputó el Campeonato de Naciones de Concacaf en 1969, donde el Tricolor terminó en cuarto lugar.

A este equipo perteneció Severo de Sales | CAPTURA