¡Tristísimo! Chicharito Hernández falla gol cantado, en amistoso, ante León

Las Chivas Rayadas del Guadalajara sacaron un triunfo agónico ante León, partido que sirvió para mantener el ritmo en el parón por Fecha FIFA; sin embargo, nuevamente Javier ‘Chicharito’ Hernández fue el protagonista con una increíble falla.

El delantero mexicano tuvo la oportunidad de abrir el marcador en el primer cuarto de hora; pero, terminó por causar un bochornoso ‘oso’ con el marco abierto y el portero fuera de su posición simplemente para empujar el balón.

Chicharito Hernández l CAPTURA

Jugada que culminó en falla

Todo ocurrió en el minuto 12 de la primera parte, una buena jugada entrelazada terminó con un centro de Miguel Gómez al área chica solo para empujar, y es que Oscar Jiménez ya se encontraba fuera de su posición pero extrañamente abanicó y la redonda pasó por debajo de su pierna.

Tras esa falla llegaría el primero de León que se combinó con la desatención defensiva para que Rogelio Funes Mori sirviera a Miguel Rodríguez y abriera el marcador en Chicago, Estados Unidos.

Falla frente al arco l CAPTURA

Agónico triunfo

Con el marcador cuesta abajo los dirigidos por Gabriel Milito vinieron de atrás, en los últimos minutos, Armando González empataría el encuentro tras un saque de banda largo de Diego Campillo, peinada de Erick Gutiérrez para terminar en gol de ‘La Hormiga’.

Finalmente, el gol ganador llegaría obra de Cade Cowell, nuevamente ‘Guti’ aparecería con un pase filtrado para el ‘Vaquero’ quien con un potente tiro batió el arco rival y consolidar la victoria de cara al Clásico de Clásicos ante el América.



Cowell l X:Chivas