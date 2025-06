‘Chicharito’ Hernández: “Queremos volver a acostumbrarnos a la victoria”

El delantero y referente de Chivas, Javier Hernández aseguró que ante los malos resultados del equipo esperan volver acostumbrarse a la victoria, buscando que sea una normalidad estar en los primeros planos, después de conseguir una temporada sin clasificar a la Fase Final de la Liga MX.

Hernández no ha tenido un buen regreso con Chivas ı Imago7

Chicharito quiere regresar a los triunfos con el Rebaño

“Yo creo que Chivas y todos nosotros lo que queremos es volver a acostumbrarnos a la victoria, que sea una normalidad y que no sea una sorpresa, que es lo que creo que toda la familia rojiblanca, aficionados, directiva, nosotros, cuerpo técnico, ustedes y también nosotros los jugadores, pues ya nos hace falta y estamos deseando que se presente”, aseguró en entrevista para Chivas TV.

De igual manera, reveló que nada justificará los malos resultados que ha tenido el equipo; sin embargo, descartó que se deba a falta de interés y compromiso por parte del plantel.

Las lesiones también han perjudicado a Hernández ı Imago7

“Yo he estado aquí, han pasado muchísimas circunstancias en las cuales nunca va a justificar absolutamente nada, entonces entendemos profundamente que la afición se sienta como se sienta, que básicamente es una generalidad que se siente más decepcionada que orgullosa de nuestros últimos torneos y creo que nosotros lo aceptamos, asumimos esa responsabilidad y por más de que la gente, espero que no lo tome de una manera que como que nos vale madre en cierto momento o que no nos importa", agregó.

“Solo hay una forma para poder sacar esto adelante, que es trabajar, mejorar, darlo todo y buscar los resultados positivos a como dé lugar y al fin de cuentas confiar en que el nuevo cuerpo técnico, los jugadores que vienen, los jugadores que nos quedamos, vamos a darlo todo para poderles dar alegrías y dar buenos resultados y que sepamos profundamente lo que es representar esta institución”, dijo el atacante mexicano.

Efraín llegó preparado

Al final, reveló que ve preparado para el reto a Efraín Álvarez, luego de que ha mostrado un gran proceso, y desde que lo conoció en los Estados Unidos ha demostrado una gran calidad, por lo que con la madurez suficiente podrá asumir el reto que representa Chivas.

Álvarez se encuentra con la Selección Mexicana ı Imago7

“Totalmente, creo que de Efraín también vamos a aprovechar una gran etapa de él personalmente. Yo lo tuve y era, literalmente lo podría decir, como un niño, y creo que ha madurado bastante por su paso, obviamente también con el Galaxy cuando yo me fui, pero luego ahí en Tijuana creo que le ayudó bastante, creo que estuvo bien dirigido también allí, aprendió muchísimo, estuvo jugando en nuestra liga, y creo que llega más maduro, de una manera que el talento y su zurda sabemos que la tiene ahí, y creo que va a estar preparadísimo para poder también soportar lo que esta camiseta rayada siempre te exige día con día”, concluyó.

