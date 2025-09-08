Ángel Azuaje sobre jugar con los Pumas: "Jugaba con Keylor y Ramsey en el FIFA, ahora son mis compañeros"

El defensa central auriazul confesó que, antes, jugaba con Navas y Ramsey en el videojuego, ahora son compañeros

Marcos Olvera García
8 de Septiembre de 2025
Azuaje habló sobre su sentir de jugar con Pumas
Los Pumas están buscando mejorar su plantilla, aún quedan días para que el cierre de transferencias llegue a la Liga MX, confeccionando el plantel para romper la sequía del cuadro auriazul, y eso lo sabe el mexicovenezolano Ángel Azuaje, quien habló sobre lo que significa jugar con Keylor Navas y con Aaron Ramsey.

Durante una entrevista con AS, el central del Club Universidad Nacional habló sobre lo que significa jugar al lado de dos figuras de nivel mundial, como lo son el arquero costarricense y el mediocampista galés.

Azuaje jugando con Pumas | MEXSPORT
"Fue un shock muy lindo, como yo tengo 20 años, estar ahorita con ellos en el vestidor y compartir con ellos es muy lindo, yo jugaba en el FIFA con ellos y ahora estar aquí juntos es para aprender de ellos todos los días, es una oportunidad muy linda", aseguró Azuaje.

Actualmente, el central ha jugado cuatro partidos con el equipo de Efraín Juárez, donde no ha marcado goles y tampoco ha asistido vestido con el uniforme de los Pumas en primera división.

Azuaje jugando con Pumas | MEXSPORT
Nadie me ha llamado

En la misma entrevista, Ángel Azuaje habló sobre la posibilidad de vestir la playera de las selecciones de México y de Venezuela, asegurando que no existe ningún contacto con alguna selección.

"Pues, por ahora, no he recibido ningún llamado de ninguna parte, seguir esperando, haciéndolo bien y buscar que la selección que venga y que convenga más para seguir trabajando como futbolista", aseguró Azuaje.

