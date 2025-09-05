Keylor Navas se olvida de Newells en video de su carrera

Durante un video en su canal de Youtube, el Tico omite su paso por Argentina

Aldo Martínez
5 de Septiembre de 2025
Keylor Navas en Pumas
Keylor Navas en Pumas | IMAGO7

Mucho se habló de la llegada del portero de Costa Rica, Keylor Navas, a Pumas, pues desde su salida del equipo argentino, Newells, hacia la capital del país, el guardameta se ha llevado distintas críticas por parte de los hinchas albicelestes, cosas que parece poco importarle.

Keylor Navas en Pumas | IMAGO7

Omiten a Newells

Recientemente a través de su canal de Youtube, Navas publicó un video de sus mejores atajadas en su carrera como profesional; en el mismo se puede ver desde su debut, hasta sus mejores momentos con el Real Madrid y sus momentos más recientes en Pumas, sin embargo, en el video no se mostró ni un rastro de su paso por argentina.

“Analizo algunas de mis paradas en mi etapa en el Real Madrid, el PSG, el Levante, el Forest y, por supuesto, en Pumas!!”, escribió el guardameta en su cuenta de X, para hacer presentación de su video.

Molestia tras olvido de Navas

Tras la publicación del video del guardameta, la afición argentina no perdonó y se le fue encima a Navas, mientras que los fanáticos de Pumas lo defendieron y se burlaron del Newells.

“Jajajajajajjaja newells no existe en la memoria de keylor”. “Mi capitán”, son uno de los comentarios de los aficionados universitarios que defendieron a Keylor Navas.

IMAGO7

TE PUEDE INTERESAR

Rômulo Zwarg, defensor de Tigres, sobre su rol en el equipo: 'quiero ayudar al equipo'

Tigres | 05/09/2025

Rômulo Zwarg, defensor de Tigres, reconoce que tuvo propuestas para salir
Águilas del América

América | 05/09/2025

¡Por las nubes! América reveló los precios para el Clásico Nacional
Liga MX presente en la eliminatoria de CONMEBOL rumbo al Mundial 2026

Noticias | 04/09/2025

Liga MX presente en la eliminatoria de CONMEBOL rumbo al Mundial 2026
Te recomendamos
¡Bombazo europeo! Xolos se refuerza con excompañero de Santiago Giménez en Feyenoord
Futbol
Liga MX
Pumas UNAM

LO ÚLTIMO

 