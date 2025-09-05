Keylor Navas se olvida de Newells en video de su carrera

Mucho se habló de la llegada del portero de Costa Rica, Keylor Navas, a Pumas, pues desde su salida del equipo argentino, Newells, hacia la capital del país, el guardameta se ha llevado distintas críticas por parte de los hinchas albicelestes, cosas que parece poco importarle.

Omiten a Newells

Recientemente a través de su canal de Youtube, Navas publicó un video de sus mejores atajadas en su carrera como profesional; en el mismo se puede ver desde su debut, hasta sus mejores momentos con el Real Madrid y sus momentos más recientes en Pumas, sin embargo, en el video no se mostró ni un rastro de su paso por argentina.

“Analizo algunas de mis paradas en mi etapa en el Real Madrid, el PSG, el Levante, el Forest y, por supuesto, en Pumas!!”, escribió el guardameta en su cuenta de X, para hacer presentación de su video.

Analizo algunas de mis paradas en mi etapa en el Real Madrid, el PSG, el Levante, el Forest y, por supuesto, en Pumas!!

⬇️⬇️⬇️⬇️https://t.co/kPhMjhlaQN — Keylor Navas (@NavasKeylor) September 4, 2025

Molestia tras olvido de Navas

Tras la publicación del video del guardameta, la afición argentina no perdonó y se le fue encima a Navas, mientras que los fanáticos de Pumas lo defendieron y se burlaron del Newells.

“Jajajajajajjaja newells no existe en la memoria de keylor”. “Mi capitán”, son uno de los comentarios de los aficionados universitarios que defendieron a Keylor Navas.

