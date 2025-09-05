¡Bombazo europeo! Xolos se refuerza con excompañero de Santiago Giménez en Feyenoord

La plantilla de los Xolos de Tijuana se ha reforzado de manera interesante para el torneo de Apertura 2025; sin embargo, aún le faltaban algunas piezas importantes para poder encarar la segunda parte del campeonato, es por ello que, desde Europa, han traido a un nuevo fichaje para mejorar su ataque.

Abreu es el actual entrenador del cuadro tijuanense | Imago7

De Europa para la Frontera...

Con información de César Luis Merlo, se ha podido confirmar que Tijuana se hará con los servicios de Ezequiel Bullaude procedente del exequipo de Santiago Giménez, Feyenoord. El nuevo refuerzo de los Xolos es argentino, nacido en Maipú, actualmente cuenta con 24 años de edad.

Se espera que el argentino, quien tuviera un paso por Boca Juniors, llegue a México en los próximos días, tan pronto como el domingo 7 o lunes 8 de septiembre.

Bullaude es uno de los nuevos Xolos para el Apertura 2025 | IG: @ezebullaude

¿Quién es el nuevo refuerzo de 'La Jauría'?

Ezequiel Bullaude es un futbolista argentino, nacido el 26 de octubre del 2000. Nacido en Maipú, Argentina, el futbolista se puede desempeñar como mediocampista ofensivo. Su último equipo ha sido Feyenoord, a donde llegó en 2022 con un contrato de cinco años.

Su debut fue en las inferiores de Godoy Cruz, con quienes también llegó a jugar en el primer equipo, antes de su transferencia al cuadro de Rotterdam, en donde estuvo un tiempo antes de ser cedido a Boca Juniors, en donde permaneció un tiempo más antes de regresar y ser cedido de nueva cuenta, esta vez a Fortuna Sittard, otro equipo neerlandés, de donde ha regresado para ser ahora nuevo refuerzo de Tijuana.

Ezequiel tuvo un paso por Boca Juniors | IG: @ezebullaude