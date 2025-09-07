¡Son la burla! Afición de Camerún se mofa de los Pumas: 'Es una basura'

Los Pumas de la UNAM esperan poder hacerse de los servicios del delantero Vincent Aboubakar, atacante que quedó libre tras finalizar su contrato con el Hatayspor de la Liga Turca, aunque los aficionados no están tan convencidos del nuevo destino del artillero de 33 años.

En redes sociales, con los rumores sobre el fichaje del exjugador de equipos como el Porto, los aficionados cameruneses han asegurado que no hay peor equipo para que Aboubakar juegue, asegurando que el Club Universidad Nacional "es una basura".

La afición se burla de los Pumas | CAPTURA

Aunque hubo alguno que otro que trato de 'defender' a los Pumas y a la Liga MX, los aficionados cameruneses aseguraron que esta versión del club auriazul no compite como en el pasado, por lo que 'recomiendan' a Aboubakar no firmar con los Pumas.

Los Pumas siguen buscando un nuevo atacante

Vincent Aboubakar ha jugado, en su carrera como profesional, un total de 429 partidos, mismos en donde ha marcado 171 goles y ha dado 55 asistencias.

Actualmente, los Pumas buscan un delantero debido al bajo rendimiento de cara al arco de Guillermo Martínez, quien solo ha metido un gol en este torneo.

Guillermo Martínez sigue sin poder anotar con Pumas