¡De vuelta a casa! Enner Valencia, cerca de regresar a Pachuca

El ecuatoriano viajará en las próximas horas a México para completar el fichaje desde Inter de Porto Alegre

David Torrijos Alcántara
10 de Septiembre de 2025
El futbolista ecuatoriano, Enner Valencia regresará al futbol mexicano con Pachuca tras su paso por Brasil con el Inter de Porto Alegre, según información del periodista especializado en fichajes, César Luis Merlo.

Dicha fuente compartió que el ecuatoriano viajará próximamente a México para completar el traspaso, pues ambas directivas alcanzaron un acuerdo para el movimiento, además de que el propio jugador autorizó la negociación.

Hasta ahora, no hay detalles de lo que Pachuca desembolsará para que Enner Valencia se integre a la plantilla de Jaime Lozano. Con 35 años de edad podría aportar su amplia experiencia en distintos clubes del mundo.

¿Dónde ha jugado Enner Valencia? 

Antes de llegar a Inter de Porto Alegre, el ecuatoriano estuvo en el futbol turco con el Fenerbahçe, equipo al que llegó tras su etapa con Tigres. Cabe señalar que Valencia ya estuvo en Tuzos, previo a irse a Inglaterra con el West Ham.

El regreso de Enner Valencia a Pachuca no solo representa un refuerzo de peso para el equipo hidalguense, sino también un movimiento cargado de nostalgia para la afición, que lo vio despegar hacia el futbol europeo en 2014. Con su jerarquía internacional y olfato goleador, el ecuatoriano buscará aportar liderazgo en la Liga MX y fortalecer el ataque de los Tuzos en busca de protagonismo en el torneo.

