América apunta a tener la reinauguración oficial del Estadio Azteca

El equipo 16 veces campeón de la Liga MX apunta a jugar en el Coloso de Santa Ursula antes de que la Selección juegue en la Fecha FIFA de marzo

Marcos Olvera García

Todo parece estar listo para que América vuelva al Estadio Azteca, incluso, existe la posibilidad de que el cuadro dirigido por André Jardine sea el encargado de reinaugurar el "Coloso de Santa Úrsula" previo al arranque de la Copa del Mundo.

De acuerdo con información de Carlos Ponce de León, en Infiltrados de RÉCORD+ (lunes a viernes 13:00 horas a través de nuestro canal de YouTube), América tendría pensado volver al Estadio Azteca antes del 28 de marzo, fecha en la que el Tricolor jugaría, tentativamente, frente a Portugal.

Actualmente juegan en el Ciudad de los Deportes | MEXSPORT

La intención es que América juegue un partido de Liga MX en el Azteca, incluso, se maneja la opción que después del 28 de marzo, el cuadro azulcrema pueda tener algunos partidos de liguilla en el Estadio Azteca.

Recordemos que FIFA entrega el Estadio Azteca el 11 de mayo, en caso de América llegué a la liguilla del Clausura 2026, el equipo de Coapa podrá ocupar su casa en la parte final de dicho torneo.

América busca volver antes al Azteca | MEXSPORT
