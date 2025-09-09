América busca nueva marca histórica ante Chivas en el Clásico de Clásicos

Las Águilas del América reciben a las Chivas Rayadas del Guadalajara, la rivalidad se encuentra en la antesala de vivir la edición 262 del Clásico de Clásicos, misma que podría dejar un hecho histórico tras los 90 minutos para los azulcremas.

El triunfo podría representar más que tres puntos para el conjunto de la capital, y es que estaría marcando un nuevo hito entre las escuadras en sus más de 200 partidos disputados en todas las competencias incluidos amistosos.

América l IMAGO7

100 triunfos

América podría alcanzar, en la Jornada 8 del Apertura, su triunfo 100 en duelos directos contra Chivas, de acuerdo a Ricardo Salazar; actualmente el registro es de 99 victorias (América), 80 victorias (Chivas) y 82 empates.

Dicha estadística resalta que actualmente es la ventaja más amplia entre victorias por bando en toda la historia de la rivalidad. La máxima diferencia de la que se tenía registro fue en 1965 cuando ventaja con 17 triunfos.

Liga MX l IMAGO7

Presente de ambos

Actualmente la diferencia entre ambos equipos es notoria dentro del Apertura 2025; América siendo un protagonista en el top tres, mientras que Chivas apareciendo en el top 3 del fondo de la tabla tras siete fechas jugadas, aunque los rojiblancos tienen un partido pendiente.

Los dirigidos por André Jardine llegan con la moral en lo alto, de la mano de Allan Saint-Maximin, con paso invicto. Los tapatíos no conocen la victoria desde la Jornada 3.

Clásico de Clásicos l IMAGO7