El Clásico Nacional entre América y Chivas es el partido más esperado del futbol mexicano y este marzo 2025 habrá triple edición.

En los últimos años, este partido ha dejado duelos intensos, pero las Águilas tienen la delantera. Analizando los encuentros más recientes, el cuadro azulcrema ha logrado imponerse en varias ocasiones, destacando victorias contundentes como el 4-0 en el Apertura 2023 o el 4-1 en el Apertura 2019.

Sin embargo, el Rebaño Sagrado también ha sabido responder en momentos clave, como en las Semifinales del Clausura 2023, donde venció 3-1 a las Águilas en el Estadio Azteca para sellar su pase a la Final. No obstante, el América eliminó a Chivas en las últimas dos eliminatorias: en las Semifinales del Clausura 2024 y en los Octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2024, con una victoria global de 5-2.

El Clásico Nacional es intenso | MEXSPORT

HISTORIAL AMÉRICA VS CHIVAS

Local Resultado Visita Fecha Torneo Chivas 0-0 América 08.Mar.25 Clausura 2025 América 1-0 Chivas 14.Sep.24 Apertura 2024 América 1-0 Chivas 18.May.24 Clausura 2024 (SF) Chivas 0-0 América 15.May.24 Clausura 2024 (SF) Chivas 0-0 América 16.Mar.24 Clausura 2024 América 2-3 Chivas 13.Mar.24 Concacaf Champions Cup (OCT) Chivas 0-3 América 06.Mar.24 Concacaf Champions Cup (OCT) América 4-0 Chivas 16.Sep.23 Apertura 2023 América 1-3 Chivas 21.May.23 Clausura 2023 (SF) Chivas 0-1 América 18.May.23 Clausura 2023 (SF) Chivas 2-4 América 18.Mar.23 Clausura 2023 América 2-1 Chivas 17.Sep.22 Apertura 2022 Chivas 0-0 América 12.Mar.22 Clausura 2022 América 0-0 Chivas 25.Sep.21 Apertura 2021 Chivas 0-3 América 14.Mar.21 Clausura 2021 América 1-2 Chivas 28.Nov.20 Apertura 2020 (4SF) Chivas 1-0 América 25.Nov.20 Apertura 2020 (4SF) América 1-0 Chivas 19.Sep.20 Apertura 2020 América 4-1 Chivas 28.Sep.19 Apertura 2019 Chivas 0-2 América 16.Mar.19 Clausura 2019 América 2-0 Chivas 13.Mar.19 Copa Clausura 2019 (4SF) América 1-1 Chivas 30.Sep.18 Apertura 2018 Chivas 1-1 América 03.Mar.18 Clausura 2018

En los últimos 20 enfrentamientos oficiales entre ambos equipos, América ha logrado 11 victorias, Chivas ha ganado en 5 ocasiones y se han registrado 4 empates, destacando el dominio azulcrema.

