América tiene paternidad sobre Chivas en los últimos años

Las Águilas han ganado 11 de los últimos 21 partidos oficiales entre ambos equipos

Balance del Clásico Nacional: América domina a Chivas en los últimos duelos
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
12 de Septiembre de 2025

El Clásico Nacional entre América y Chivas es el partido más esperado del futbol mexicano y este marzo 2025 habrá triple edición

En los últimos años, este partido ha dejado duelos intensos, pero las Águilas tienen la delantera. Analizando los encuentros más recientes, el cuadro azulcrema ha logrado imponerse en varias ocasiones, destacando victorias contundentes como el 4-0 en el Apertura 2023 o el 4-1 en el Apertura 2019.

Sin embargo, el Rebaño Sagrado también ha sabido responder en momentos clave, como en las Semifinales del Clausura 2023, donde venció 3-1 a las Águilas en el Estadio Azteca para sellar su pase a la Final. No obstante, el América eliminó a Chivas en las últimas dos eliminatorias: en las Semifinales del Clausura 2024 y en los Octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2024, con una victoria global de 5-2.

HISTORIAL AMÉRICA VS CHIVAS

LocalResultadoVisitaFechaTorneo
Chivas0-0América08.Mar.25Clausura 2025
América1-0Chivas14.Sep.24Apertura 2024
América1-0Chivas18.May.24Clausura 2024 (SF)
Chivas0-0América15.May.24Clausura 2024 (SF)
Chivas0-0América16.Mar.24Clausura 2024
América2-3Chivas13.Mar.24Concacaf Champions Cup (OCT)
Chivas0-3América06.Mar.24Concacaf Champions Cup (OCT)
América4-0Chivas16.Sep.23Apertura 2023
América1-3Chivas21.May.23Clausura 2023 (SF)
Chivas0-1América18.May.23Clausura 2023 (SF)
Chivas2-4América18.Mar.23Clausura 2023
América2-1Chivas17.Sep.22Apertura 2022
Chivas0-0América12.Mar.22Clausura 2022
América0-0Chivas25.Sep.21Apertura 2021
Chivas0-3América14.Mar.21Clausura 2021
América1-2Chivas28.Nov.20Apertura 2020 (4SF)
Chivas1-0América25.Nov.20Apertura 2020 (4SF)
América1-0Chivas19.Sep.20Apertura 2020
América4-1Chivas28.Sep.19Apertura 2019
Chivas0-2América16.Mar.19Clausura 2019
América2-0Chivas13.Mar.19Copa Clausura 2019 (4SF)
América1-1Chivas30.Sep.18Apertura 2018
Chivas1-1América03.Mar.18Clausura 2018

 

En los últimos 20 enfrentamientos oficiales entre ambos equipos, América ha logrado 11 victorias, Chivas ha ganado en 5 ocasiones y se han registrado 4 empates, destacando el dominio azulcrema.

LO ÚLTIMO

 