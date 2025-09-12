El Clásico Nacional entre América y Chivas es el partido más esperado del futbol mexicano y este marzo 2025 habrá triple edición.
En los últimos años, este partido ha dejado duelos intensos, pero las Águilas tienen la delantera. Analizando los encuentros más recientes, el cuadro azulcrema ha logrado imponerse en varias ocasiones, destacando victorias contundentes como el 4-0 en el Apertura 2023 o el 4-1 en el Apertura 2019.
Sin embargo, el Rebaño Sagrado también ha sabido responder en momentos clave, como en las Semifinales del Clausura 2023, donde venció 3-1 a las Águilas en el Estadio Azteca para sellar su pase a la Final. No obstante, el América eliminó a Chivas en las últimas dos eliminatorias: en las Semifinales del Clausura 2024 y en los Octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2024, con una victoria global de 5-2.
HISTORIAL AMÉRICA VS CHIVAS
|Local
|Resultado
|Visita
|Fecha
|Torneo
|Chivas
|0-0
|América
|08.Mar.25
|Clausura 2025
|América
|1-0
|Chivas
|14.Sep.24
|Apertura 2024
|América
|1-0
|Chivas
|18.May.24
|Clausura 2024 (SF)
|Chivas
|0-0
|América
|15.May.24
|Clausura 2024 (SF)
|Chivas
|0-0
|América
|16.Mar.24
|Clausura 2024
|América
|2-3
|Chivas
|13.Mar.24
|Concacaf Champions Cup (OCT)
|Chivas
|0-3
|América
|06.Mar.24
|Concacaf Champions Cup (OCT)
|América
|4-0
|Chivas
|16.Sep.23
|Apertura 2023
|América
|1-3
|Chivas
|21.May.23
|Clausura 2023 (SF)
|Chivas
|0-1
|América
|18.May.23
|Clausura 2023 (SF)
|Chivas
|2-4
|América
|18.Mar.23
|Clausura 2023
|América
|2-1
|Chivas
|17.Sep.22
|Apertura 2022
|Chivas
|0-0
|América
|12.Mar.22
|Clausura 2022
|América
|0-0
|Chivas
|25.Sep.21
|Apertura 2021
|Chivas
|0-3
|América
|14.Mar.21
|Clausura 2021
|América
|1-2
|Chivas
|28.Nov.20
|Apertura 2020 (4SF)
|Chivas
|1-0
|América
|25.Nov.20
|Apertura 2020 (4SF)
|América
|1-0
|Chivas
|19.Sep.20
|Apertura 2020
|América
|4-1
|Chivas
|28.Sep.19
|Apertura 2019
|Chivas
|0-2
|América
|16.Mar.19
|Clausura 2019
|América
|2-0
|Chivas
|13.Mar.19
|Copa Clausura 2019 (4SF)
|América
|1-1
|Chivas
|30.Sep.18
|Apertura 2018
|Chivas
|1-1
|América
|03.Mar.18
|Clausura 2018
En los últimos 20 enfrentamientos oficiales entre ambos equipos, América ha logrado 11 victorias, Chivas ha ganado en 5 ocasiones y se han registrado 4 empates, destacando el dominio azulcrema.
