Brizuela sobre enfrentar al América: “Jugar tres clásicos seguidos genera estrés”

Después de conseguir el pase a la siguiente fase de la Copa de Campeones de la Concacaf, el volante de Chivas, Isaac Brizuela reconoció que el enfrentarse al América es un duelo muy especial, mismo que genera un poco de estrés después de que son duelos que se tiene que mantener la concentración al máximo.

“Obviamente, jugar un Clásico es especial. Sabemos que son tres partidos y obviamente la concentración debe estar al máximo. Sabemos que a lo mejor genera un poco de estrés el tener tres partidos seguidos contra el mismo equipo y más si es contra el América que es un Clásico. Es parte del futbol, del calendario y estamos con la ilusión de llegar de la mejor forma, con la mejor preparación. Esperemos seguir avanzando de fase”, señaló.

De igual manera, el Cone reveló que paso un momento complicado después de que volvió a jugar como titular después de seis meses, además de que no había disputado los 90 minutos desde hace mucho tiempo.

“Demasiado, son más de seis meses que no iniciaba, que no jugaba 90 minutos y puedo decir que fue difícil, pero la verdad todo lo que pasé creo que salí ante rachas a mi familia, el apoyo que tengo de mis compañeros que todos los días me decían que confiara, que iba a llega la oportunidad. Valoró mucho las palabras de todos ellos y gracias a Dios aquí estoy. No me di por vencido y esperemos que vengan más oportunidades para seguir defendiendo este escudo”, agregó.

Al final, recordó su etapa en 2018, cuando obtuvieron el título de la Copa de Campeones con Matías Almeyda, en donde vio actividad como lateral derecho, por lo que espera mejorar en esa posición para seguir siendo considerado.

“Desde pretemporada me ha estado utilizando en esa posición. He tratado de aprender de los compañeros que tengo enfrente. Con Almeyda me había tocado algunas ocasiones, en la Final de Ida en Toronto me tocó jugar de lateral y bueno, obviamente tengo que aprender más, porque soy un jugador ofensivo. Pero creo que con el recorrido que tengo y la madurez, puedo ubicarme mejor en la línea defensiva Lo puedo seguir haciendo bien”, concluyó.

