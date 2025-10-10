¿Se pierde el Clásico ante Cruz Azul? Alejandro Zendejas es baja por lesión

Malas noticias para las Águilas del América. Alejandro Zendejas se lesionó durante su convocatoria con la Selección de Estados Unidos y se une a la extensa lista de bajas del conjunto de Coapa.

A través de las redes sociales, el cuadro azulcrema dio a conocer la noticia, luego de que el conjunto estadounidense compartió que era baja para el duelo de carácter amistoso ante Ecuador de esta fecha.

Alejandro Zendejas | IMAGO7

Además, el América compartió un comunicado a través de las cuentas oficiales del club, el cual señala lo siguiente:

"El Club América informa que nuestro jugador Alejandro Zendejas presentó una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo durante la concentración con la Selección de Estados Unidos. Nuestro jugador permanecerá concentrado durante su proceso de recuperación".

La preocupación es menor, ya que solo se trata de una sobrecarga muscular, esto normalmente se presenta tras una carga importante de partidos, la cual sí ha enfrentado el extremo por derecha del conjunto de Coapa. El tiempo de recuperación es dependiendo de la evolución.

Información del club | Captura de pantalla

Al ser una situación menor, le permitieron seguir en la concentración con Estados Unidos en esta Fecha FIFA. El jugador necesitará unos días de descanso y no debería tener problemas para regresar a la actividad, aunque para él era importante estar en esta convocatoria.

¿Jugará ante Cruz Azul?

Una de las grandes incógnitas para los aficionados del América, es sobre su presencia ante Cruz Azul la siguiente jornada. Sin embargo, no existe temor en que Zendejas se ausente de este partido, pues es un tema menor que debe dejar atrás en los próximos días.

Alejandro Zendejas | IMAGO7

Lesionados del América

A pesar de ser una lesión menor, Alejandro Zendejas se une a la lista de lesionados del América, la cual es extensa.

Henry Martín

Jonathan dos Santos

Dagoberto Espinoza

Álvaro Fidalgo

Allan Saint-Maximin

José Raúl Zúñiga

Alejandro Zendejas

Sebastián Cáceres

Cabe resaltar que algunos de esta lista ya están entrenando al parejo de grupo y podrán estar disponibles desde este fin de semana donde el América tiene un duelo amistoso ante las Chivas.

Alejandro Zendejas | IMAGO7